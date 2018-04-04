search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 15:15
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.04.2018 13:54

Ο Πέτρος Γαϊτάνος εξομολογείται: Ευτυχώς δεν έκανα οικογένεια – Ποια λαϊκή τραγουδίστρια του αρέσει (Video)

Ο Πέτρος Γαϊτάνος μίλησε στο Epsilon TV, σε μια συνέντευξη που μίλησε για όλα, Πολλά από όσα δήλωσε προκαλούν αίσθηση…
 
«Μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή της Πάολα. Θα ήθελα να την καλέσω σε μια εκκλησιαστική γιορτή γιατί έχει πολύ ωραία φωνή και έχει γυρίσματα που ελίσσονται γύρω από τη διάθεση της παράδοσης», είπε ο γνωστός τραγουδιστής.
 

 
«Ο Αμβρόσιος είναι ένας άνθρωπος δυναμικός, ένας άνθρωπος που φαίνεται να έχει μια προσωπικότητα ισχυρή και πολύ σίγουρη, έχει σχήμα…  Το αρνητικό του του κομμάτι είναι ότι εμένα δεν μου άρεσαν καθόλου αυτές οι δηλώσεις, ο τρόπος που τις εξέφρασε ήταν τελείως λάθος. Μπορεί κάποια πράγματα από αυτά που είπε να έχουν μία βάση, αισθάνθηκε όμως πολύ άσχημα που μίλησε έτσι. Ήταν εριστικές οι δηλώσεις αυτές. Η ομοφυλοφιλία είναι αμαρτία, μην ξεγελιόμαστε.
 
Κάποια στιγμή πέρασε από το μυαλό μου να παντρευτώ και να κάνω παιδιά, αλλά ευτυχώς που δεν το έκανα. Εγώ ως καλλιτέχνης που γυρίζω όλο τον κόσμο και είμαι διαρκώς στα στούντιο και δουλεύω πάρα πολύ, όλο αυτό έχει μέσα πάρα πολύ «εγώ» και δεν θέλω να μου το χαλάσει μια οικογένεια. Δεν θα ήθελα την ώρα που πάω να ξαπλώσω και θέλω να διαβάσω μία ώρα κάθε βράδυ Ιωάννη Χρυσόστομο, εκείνη την ώρα να κλάψει το παιδί και μου το χαλάσει. Δεν είμαι έτοιμος να το κάνω. Μου αρέσει η οικογένεια, αλλά από την άλλη, μου αρέσει και που είμαι μόνος μου».
 

 
Πηγή: zappit.gr
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3