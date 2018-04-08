Εθνικό πένθος στον Καναδά για το τροχαίο με 15 νεκρούς στην πλειονότητά τους έφηβοι παίκτες ομάδας χόκεϊ

Ο Καναδάς παραμένει βυθισμένος στο πένθος σήμερα μετά τον θάνατο 15 ανθρώπων στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Παρασκευή μεταξύ λεωφορείου που μετέφερε ομάδα εφήβων του χόκεϊ επί πάγου με ένα φορτηγό, ενώ εξακολουθούν να ερευνώνται τα αίτια της τραγωδίας αυτής.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία του Καναδά (GRC) ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι η έρευνα θα «είναι πολύ περίπλοκη» και «θα πάρει χρόνο».

Το ημι-ρυμουλκούμενο όχημα συγκρούστηκε με το λεωφορείο την Παρασκευή στις 17:00 (τοπική ώρα, 02:00 ξημερώματα Σαββάτου ώρα Ελλάδας) σε μια απομονωμένη αγροτική περιοχή, στη δυτική επαρχία Σασκάτσουαν του Καναδά.

Το λεωφορείο μετέφερε την ομάδα εφήβων χόκεϊ του Χάμπολντ, τους Broncos, που μετέβαινε σε τουρνουά, σύμφωνα με την εφημερίδα Saskatoon StarPhoenix. Η ομάδα Broncos αποτελείται από 24 παίκτες, όλοι Καναδοί, ηλικίας 16 έως 21 ετών.

Ο μόνος άνθρωπος που βγήκε σώος και αβλαβής από το δυστύχημα είναι ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος συνελήφθη από την αστυνομία, όμως στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Η GRC αρνείται να κάνει οποιαδήποτε εικασία για τα αίτια της τραγωδίας. Εξήγησε απλώς ότι το φορτηγό κατευθυνόταν δυτικά και το λεωφορείο βόρεια όταν συγκρούστηκαν στη μέση του δρόμου μεταξύ των πόλεων Τίσντεϊλ και Νιπαουίν, στη διασταύρωση των δρόμων 35 και 335.

Εξάλλου χθες το βράδυ αναθεώρησε προς τα πάνω τον αριθμό των θυμάτων: 15 νεκροί και 14 τραυματίες, «κάποιοι εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση».

Όλοι βρίσκονταν στο λεωφορείο που μετέφερε την ομάδα χόκεϊ επί πάγου εφήβων, η οποία μετέβαινε στο Νιπαουίν για έναν αγώνα με την τοπική ομάδα.

Όλοι οι τραυματίες έχουν μεταφερθείς την πόλη Σασκατούν, 235 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά, με τις υγειονομικές αρχές να έχουν ανακοινώσει ότι «ενδεχομένως» να παραχωρήσουν σήμερα συνέντευξη Τύπου για την κατάσταση της υγείας τους, σύμφωνα με νοσοκομειακή πηγή.

«Η νύκτα (της Παρασκευής) ήταν η πιο μακρά, η χειρότερη και η πιο τραγική της καριέρας μου», σχολίασε στο Facebook ένας γιατρός του νοσοκομείου του Σασκατούν, ο Χάσαν ΜακΜάσρι.

«Όλη η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και πένθους σήμερα», δήλωσε ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, ο οποίος τόνισε ότι «έχει ραγίσει η καρδιά μου».

«Δεν μπορώ να διανοηθώ τι περνούν αυτοί οι γονείς, η καρδιά μου είναι σε κοντά κάθε άνθρωπο που επλήγη από αυτή την φρικτή τραγωδία στην κοινότητα του Χάμπολντ και πέρα από αυτήν», έγραψε ο Τριντό στο Twitter.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε στο Twitter ότι συνομίλησε με τον Καναδό πρωθυπουργό για του απευθύνει τα συλλυπητήριά του.

Συλλυπητήρια και φόρο τιμής στα θύματα απέτισαν και οι μεγαλύτερες ομάδες χόκεϊ επί πάγου του Καναδά και των ΗΠΑ.

Οι παίκτες της ομάδας Chicago Blackhawks, μιας από τις μεγαλύτερες στο πρωτάθλημα χόκεϊ επί πάγου της Βόρειας Αμερικής, αποφάσισαν να αντικαταστήσουν τα ονόματα στις μπλούζες τους με αυτά των παικτών της Broncos, στον αγώνα τους εναντίον των Jets του Ουίνιπεγκ, οι οποίοι έπραξαν το ίδιο.

«Η Εθνική Ομοσπονδία Χόκεϊ (NHL) θρηνεί αυτούς που μας άφησαν και προσφέρει τη δύναμη και τη συμπόνια της στους τραυματίες», δήλωσε ο πρόεδρός της Γκάρι Μπέτμαν.

Εξάλλου η NHL θα προσφέρει 25.000 δολάρια (20.350 ευρώ) στην ομάδα των Broncos, όπως και οι Jetsκαι οι Blackhawks.

Μετά το δυστύχημα μία κάτοικος του χωριού από όπου κατάγονταν οι παίκτες της ομάδας κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να συγκεντρώσει μέσω του Διαδικτύου σχεδόν 2 εκατομμύρια καναδικά δολάρια (1,27 εκ. ευρώ).

Όμως πέρα από το κύμα συμπόνιας, η κοινότητα του Χάμπολτ με τους 6.000 κατοίκους της βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

«Σε όλη τη χώρα υπάρχουν συνεχώς ομάδες που αψηφούν τον χειμώνα μέσα σε ένα λεωφορείο. Οι γονείς έχουν πάντα στο μυαλό τους ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί. Δυστυχώς συνέβη εδώ, στο Χάμπολτ», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Ρομπ Μαντς.

«Είναι μια μαύρη στιγμή για την πόλη μας», πρόσθεσε.

Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ