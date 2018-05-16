ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 22:04
16.05.2018 15:16

«Άναψαν τα αίματα» στη Βουλή – Αγοραστός σε Πουλάκη: «Είσαι κωλοτούμπας»

«Άναψαν τα αίματα» στην πολύωρη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Δημήτρη Γάκη, να αποβάλει από την αίθουσα τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερειών), Κώστα Αγοραστό, επειδή, όπως είπε, προσέβαλλε συνεχώς με ειρωνικό τρόπο τον Γ.Γ. του υπουργείου Εσωτερικών, Κώστα Πουλάκη.

Ο Κ. Αγοραστός διαμαρτυρήθηκε όταν ο Κ. Πουλάκης υποστήριξε ότι σε προηγούμενη επιτροπή οι εκπρόσωποι της ΕΝΠΕ έλεγαν ότι «καλώς οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες πρέπει να εκλέγονται με σταυρό» ενώ σήμερα άλλαξαν άποψη.

«Δεν θα με κατηγορήσει εμένα για κωλοτούμπα ο αρχηγός της κωλοτούμπας. Εσείς θα με κατηγορήσετε που δήθεν θα σκίζατε τα μνημόνια και τελικώς τα υπογράψατε;» τόνισε ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ.

Άμεση ήταν η απάντηση του Κ. Πουλάκη: «Όλη η ιστορία είναι η απλή αναλογική κι αν ερχόταν ένα μαγικό χέρι και την έβγαζε τότε θα γίνονταν δεκτό με χειροκροτήματα».

«Να μας δώσετε τα 2 δισ. που χρωστάτε στις περιφέρειες. Εσείς παραβιάζετε τον νόμο. Το σύνθημα της Αριστεράς δεν ήταν για περισσότερα χρήματα και περισσότερες αρμοδιότητες; Ιδού λοιπόν. Κι αλήθεια, εσείς που δεν θέτετε κομματικά κριτήρια, γιατί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν δόθηκε ούτε ευρώ ενίσχυση;» διερωτήθηκε ο Κ. Αγοραστός.

«Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 η Αυτοδιοίκηση έχασε το 65%. Τότε δεν ξέρω ποιοι ήταν στους δρόμους για να την προστατεύσουν. Το 2018 δεν έχει κοπεί ούτε ένα ευρώ και μάλιστα την τελευταία εβδομάδα δόθηκε αύξηση 50%. Συγχρόνως δύο προγράμματα δόθηκαν με τρόπο αντικειμενικό σε όλους τους δήμους και περιφέρειες» ανταπάντησε ο Κ. Πουλάκης.

Σημειώνεται, ότι νωρίτερα, από τη συνεδρίαση αποχώρησε ο Γιώργος. Πατούλης, ο οποίος είχε αντιπαράθεση με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που τον κατηγόρησαν για επηρμένη και αγενή συμπεριφορά, ενώ ο ίδιος τους ανταπέδωσε την κατηγορία λέγοντας πως υφίσταται «μπούλινγκ».

