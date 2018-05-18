search
18.05.2018

Έξαλλος: Έχασε η Μαρσέιγ και τα έσπασε όλα! (Video)

Όταν χάνει η ομάδα μας στενοχωριόμαστε και συχνά εκνευριζόμαστε. Ωστόσο, οι αντιδράσεις ενός οπαδού της Μαρσέιγ είναι πραγματικά… επικές!

Σε βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στα social media, λίγη ώρα μετά το τέλος του τελικού του Europa League, όπου η γαλλική ομάδα ηττήθηκε με σκορ 3-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης, ο δυστυχής οπαδός της Μαρσέιγ, σε κατάσταση αμόκ επιτέθηκε στην τηλεόρασή του την οποία και έκανε κομμάτια!

Στη συνέχεια σε ένα πραγματικό παραλήρημα έκανε κριτική στην απόδοση της ομάδας του, την οποία διέκοπτε για να σπάσει καρέκλες και ό,τι άλλο υπήρχε γύρω του.

Μάλιστα, μέσα στην τρέλλα του ανέβηκε στην ταράτσα του σπιτιού του και πέταξε από εκεί την -ούτως ή άλλως διαλυμένη- τηλεόραση στο δρόμο…

