search
ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 21:56
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.05.2018 17:16

Τσετσενία: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε ορθόδοξη εκκλησία στο Γκρόζνι

20.05.2018 17:16
Τσετσενία: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε ορθόδοξη εκκλησία στο Γκρόζνι - Media

 

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε μια εκκλησία στη ρωσική Δημοκρατία της Τσετσενίας που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων, ανέφερε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων της οργάνωσης Amaq.

Η οργάνωση δεν προσέφερε αποδείξεις για να στηρίξει τον ισχυρισμό της.

Τέσσερις άνθρωποι επιτέθηκαν σε μια ορθόδοξη εκκλησία χθες, σκοτώνοντας δύο αστυνομικούς και έναν πιστό, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ρωσική ερευνητική επιτροπή. Οι επιτιθέμενοι σκοτώθηκαν.

“Οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους διενήργησαν μια επίθεση στην Εκκλησία ‘Μιχαήλ’ χθες στην πρωτεύουσα της Τσετσενίας Γκρόζνι”, σύμφωνα με το Amaq.

Η Ρωσία, η οποία φιλοξενεί τη διοργάνωση του παγκόσμιου κυπέλλου ποδοσφαίρου (μουντιάλ) τον ερχόμενο μήνα, έχει διεξαγάγει δύο πολέμους με αυτονομιστές στην κυρίως μουσουλμανική δημοκρατία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, όμως τέτοιες επιθέσεις είναι πλέον σχετικά σπάνιες στην Τσετσενία.

Η ευρύτερη περιοχή του Βόρειου Καυκάσου παραμένει εύθραυστη, ωστόσο, με την ανεργία και τη διαφθορά να ωθούν ορισμένους στο ριζοσπαστικό ισλάμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Imia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τουρκική πρόκληση: Σημάδεψαν με πυροβόλο Έλληνες ψαράδες στα ανοιχτά των Ιμίων

antigoni jalla
MEDIA

Eurovision 2026: Η Αντιγόνη στον Β’ Ημιτελικό για την Κύπρο με το εκρηκτικό «Jalla»

doukas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας για την τραγωδία στην Ηλιούπολη: Να ακούσουμε την κραυγή των νέων 

patisia
ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που φορτηγό παρασύρει και σκοτώνει την 79χρονη στα Άνω Πατήσια (Video)

zirihi nosokomeio- new
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στην Ελβετία με καρδιοχειρουργό: Έβαζε ελαττωματικό εμφύτευμα, δικής του εταιρείας, σε ασθενείς – Έρευνα για 70 θανάτους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

kalxas0762347
ΚΑΛΧΑΣ

Το κύμα των επιπτώσεων και οι εκλογές, η Παγώνη για το Επικρατείας, κόβεται η Αναστασίου, η κόντρα ΠΑΣΟΚ με δημοσκόπους και η υποψηφιότητα Αργυριάδη  

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

mousse_avocando
CUCINA POVERA

Μους σοκολάτας με αβοκάντο και μέλι

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 21:56
Imia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τουρκική πρόκληση: Σημάδεψαν με πυροβόλο Έλληνες ψαράδες στα ανοιχτά των Ιμίων

antigoni jalla
MEDIA

Eurovision 2026: Η Αντιγόνη στον Β’ Ημιτελικό για την Κύπρο με το εκρηκτικό «Jalla»

doukas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας για την τραγωδία στην Ηλιούπολη: Να ακούσουμε την κραυγή των νέων 

1 / 3