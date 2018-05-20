Τσετσενία: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε ορθόδοξη εκκλησία στο Γκρόζνι

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε μια εκκλησία στη ρωσική Δημοκρατία της Τσετσενίας που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων, ανέφερε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων της οργάνωσης Amaq.

Η οργάνωση δεν προσέφερε αποδείξεις για να στηρίξει τον ισχυρισμό της.

Τέσσερις άνθρωποι επιτέθηκαν σε μια ορθόδοξη εκκλησία χθες, σκοτώνοντας δύο αστυνομικούς και έναν πιστό, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ρωσική ερευνητική επιτροπή. Οι επιτιθέμενοι σκοτώθηκαν.

“Οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους διενήργησαν μια επίθεση στην Εκκλησία ‘Μιχαήλ’ χθες στην πρωτεύουσα της Τσετσενίας Γκρόζνι”, σύμφωνα με το Amaq.

Η Ρωσία, η οποία φιλοξενεί τη διοργάνωση του παγκόσμιου κυπέλλου ποδοσφαίρου (μουντιάλ) τον ερχόμενο μήνα, έχει διεξαγάγει δύο πολέμους με αυτονομιστές στην κυρίως μουσουλμανική δημοκρατία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, όμως τέτοιες επιθέσεις είναι πλέον σχετικά σπάνιες στην Τσετσενία.

Η ευρύτερη περιοχή του Βόρειου Καυκάσου παραμένει εύθραυστη, ωστόσο, με την ανεργία και τη διαφθορά να ωθούν ορισμένους στο ριζοσπαστικό ισλάμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ