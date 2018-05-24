ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 14:18
24.05.2018 17:52

Σαμποτάρισε τη σύζυγό του – Κατέστρεψε το αλεξίπτωτό της, αλλά επέζησε

Προσπάθησε να δολοφονήσει τη σύζυγό του σαμποτάροντας το αλεξίπτωτό της, με αποτέλεσμα η γυναίκα να βουτήξει στο κενό από ύψος 1200 μέτρων, αφού το αλεξίπτωτό της δεν άνοιξε ποτέ μετά την πτώση από το αεροσκάφος: ο λόγος για έναν λοχία του βρετανικού στρατού, τον οποίο βρετανικό δικαστήριο έκρινε ένοχο για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η 41χρονη Βικτόρια Σίλιερς τραυματίστηκε σοβαρά στη σπονδυλική της στήλη, υπέστη κατάγματα στο πόδι, στην κλείδα και τα πλευρά και επέζησε από θαύμα διότι «προσγειώθηκε» σε ένα χωράφι που είχε πρόσφατα εκχερσωθεί. Επιπλέον, ήταν έμπειρη αλεξιπτωτίστρια που όταν αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά κατάφερε να επιβραδύνει την πτώση της, ενώ το βοηθητικό αλεξίπτωτο άνοιξε λίγο πριν την πρόσκρουση στο έδαφος.

Η ποινή σε βάρος του συζύγου της Έμιλ Σίλιερς, ηλικίας 38 ετών, θα ανακοινωθεί αργότερα. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι προσπάθησε να τη σκοτώσει.

Κατά τη διάρκεια της δίκης στο δικαστήριο του Ουίντσεστερ αποκαλύφθηκε ότι ο κατηγορούμενος, γνωρίζοντας ότι η σύζυγός του σχεδίαζε να πραγματοποιήσει πτώση με αλεξίπτωτο, κατέστρεψε στο αλεξίπτωτό της, ενώ είχε κρυφτεί σε μια τουαλέτα του αεροδρομίου στο Νετέραβον, στη νοτιοδυτική Αγγλία. Αποτέλεσμα της δολιοφθοράς, το αλεξίπτωτο δεν άνοιξε όταν εκείνη πήδηξε από το αεροπλάνο τον Απρίλιο του 2015.

Στο δικαστήριο αποκαλύφθηκε επίσης ότι μια εβδομάδα πριν, ο Σίλιερς είχε «πειράξει» την κουζίνα γκαζιού στο σπίτι της οικογένειας, με την ελπίδα ότι όταν η γυναίκα του την άναβε, θα προκαλούσε έκρηξη. Παρόντα ήταν και τα δύο του παιδιά, ευτυχώς ωστόσο τα σχέδιά του δεν στέφθηκαν με επιτυχία.

«Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Έμιλ Σίλιερς είχε τα κίνητρα και τις ευκαιρίες να διαπράξει αυτές τις προμελετημένες απόπειρες να δολοφονήσει τη σύζυγό του» επισήμανε η εισαγγελέας Αμάντα Σάβετζ σε μια ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Σίλιερς στόχευε να επωφεληθεί της αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρεία για τον θάνατο της συζύγου του, χρήματα που θα τον βοηθούσαν να ξεκινήσει μια νέα ζωή με την ερωμένη του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

pao_volley_1803_1920-1080_new

nipiagogos_komotini
adv-new
simandrakos_OPEKEPE_new
diatrofi-ygeia-new
stegastika daneia 77- new
jumbo 665- new
DYPA
ali_larijani_new
Hormuz (1)
