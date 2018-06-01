search
ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 13:34
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.06.2018 09:44

Πώς να μην χάνετε τη στύση όταν βάζετε προφυλακτικό!

01.06.2018 09:44
Σεξ και κρύωμα: Πόσο ασφαλές είναι; - Media

 

Πολλοί άντρες αντιμετωπίζουν ένα ιδιαίτερο πρόβλημα στυτικής δυσλειτουργίας, το οποίο δεν έχει να κάνει με την φυσιολογία του αναπαραγωγικού τους συστήματος, ούτε και με κάποια ασθένεια. Είναι καθαρά θέμα που ακουμπάει σε ζητήματα αίσθησης του πέους στην σεξουαλική επαφή και ψυχολογίας την στιγμή που ο άντρας πρέπει να φορέσει προφυλακτικό.

Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για εκείνον, αν χάσει την στύση του εν μέσω της σεξουαλικής πράξης, λόγω του προφυλακτικού. Επίσης, πολλοί άνδρες ισχυρίζονται ότι δεν έχουν σχεδόν καμία αίσθηση στο πέος τους από την διείσδυση, όταν φορούν προφυλακτικό και αυτό είναι που τους κάνει να χάνουν την στύση τους.

Δείτε τι λένε δύο εξειδικευμένοι γιατροί, ως λύσεις στο συγκεκριμένο πρόβλημα:

Δρ Jan Schifren, γυναικολόγος και ειδική στην αναπαραγωγική ενδοκρινολογία, καθηγήτρια στην Σχολή Ιατρικής του Χάρβαρντ

Πολλοί άνδρες που έχουν ιστορικό στυτικής δυσλειτουργίας φοβούνται ότι ένα διάλειμμα την ώρα του σεξ, για να βάλουν το προφυλακτικό, θα τους αναγκάσει να χάσουν τη στύση τους.

Δείτει μερικές συμβουλές για το πώς μπορείτε να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα:

  • Να έχετε το προφυλακτικό σε κοντινή απόσταση και ήδη ανοιγμένο.
  • Αφήστε την σύντροφό σας να σας βοηθήσει να βάλετε το προφυλακτικό, αν και εκείνη νιώθει άνετα με αυτό.
  • Εστιάστε την σκέψη σας σε μια ερωτική φαντασίωση, καθώς βάζετε το προφυλακτικό. Αυτό θα σας πάρει το νου από το πώς θα κρατήσετε την στύση σας.
  • Ερεθίστε το πέος σας με το χέρι σας, καθώς ετοιμάζετε το προφυλακτικό για να το βάλετε.

Δρ Madeleine Castellanos, ψυχίατρος νευρολόγος με ειδίκευση στην σεξουαλική θεραπεία, καθηγήτρια Ψυχιατρικής στο Albert Einstein College of Medicine

Είναι συχνά χρήσιμο να βάζετε προφυλακτικό ως μέρος του “παιχνιδιού” στο σεξ.

  • Η γυναίκα μπορεί να συνεχίσει το τρίψιμο του πέους για να διεγείρει τον άντρα. Μπορεί, επίσης να προβεί και σε άλλες ερεθιστικές μεθόδους, ενώ εκείνος βάζει το προφυλακτικό. Δεν χρειάζεται να σταματήσουν και οι δύο και να επικεντρωθεί η ένταση εκείνη την ώρα στο προφυλακτικό.
  • Επίσης, μπορεί η γυναίκα να βάλει εκείνη το προφυλακτικό στον άντρα. Μπορεί να το κάνει με τα χέρια ή το στόμα της. Αυτό θα διατηρήσει τη διέγερση και τον σεξουαλικό ρυθμό αμείωτο.
  • Προσθέσετε και κάποιο λιπαντικό (φαρμακολογικά εγκεκριμένο) στο εξωτερικό του προφυλακτικού. Κάντε το αφότου είναι ήδη πλήρως εφαρμοσμένο στο πέος. Αυτό μπορεί επίσης να βοηθήσει τον άντρα στο να αυξηθεί η αίσθησή του στο πέος την ώρα της διείσδυσης. Έτσι θα διατηρήσει την στύση του.
  • Ο άντρας μπορεί επίσης να δοκιμάσει ένα λεπτότερο προφυλακτικό από λάτεξ, ή ένα προφυλακτικό από πολυισοπρένιο (polyisoprene) ή από πολυουρεθάνη (polyisoprene), το οποίο μπορεί να δώσει ακόμη περισσότερη αίσθηση στο σεξ.

Πηγή: iatropedia

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rutte-nato
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Ξεκίνησε η Σύνοδος Κορυφής – 40 δισεκ. για συστήματα αντι-drone ανακοίνωσε ο Ρούτε

profylaktika-marek-studzinski-unsplash
ΚΟΣΜΟΣ

Πούλησαν πάνω από 200.000 πλαστά… προφυλακτικά στην Ευρώπη -Εξαρθρώθηκε δίκτυο

klisi new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος εποχής για τα μπλοκάκια της Τροχαίας – Πώς θα κόβουν πλέον κλήσεις οι τροχονόμοι

eye_unsplash_file
ΥΓΕΙΑ

Οφθαλμολογικά επείγοντα: Γιατί στις οξείες παθήσεις του αμφιβληστροειδούς χιτώνα κάθε λεπτό είναι κρίσιμο;

spain-portugal-new
MEDIA

Τηλεθέαση: Απογείωσε την ΕΡΤ2 Σπορ ο αγώνας της Ισπανίας με την Πορτογαλία – Έφτασε στο 51%

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

belgium usa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο «προσγείωσε» με 4-1 τις ΗΠΑ μετά τον σάλο με Μπάλογκαν και Τραμπ και προκρίθηκε στους «8» (Video)

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

sgouros famellos polakis spuro
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Σγουρός τα είπε όλα για συγκυβέρνηση με ΝΔ, οι Φάμελλος - Πολάκης προς τελική αναμέτρηση, οι ιδέες για Αχτσιόγλου, Χαρίτση, Μαριζέτα και ο αγώνας του Σπυρόπουλου

kalpi-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Πτώση για ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα, ενισχύεται η ΕΛΑΣ, μοιρασμένοι οι πολίτες για την αυτοδυναμία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 13:32
rutte-nato
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Ξεκίνησε η Σύνοδος Κορυφής – 40 δισεκ. για συστήματα αντι-drone ανακοίνωσε ο Ρούτε

profylaktika-marek-studzinski-unsplash
ΚΟΣΜΟΣ

Πούλησαν πάνω από 200.000 πλαστά… προφυλακτικά στην Ευρώπη -Εξαρθρώθηκε δίκτυο

klisi new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος εποχής για τα μπλοκάκια της Τροχαίας – Πώς θα κόβουν πλέον κλήσεις οι τροχονόμοι

1 / 3