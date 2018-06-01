Πώς να μην χάνετε τη στύση όταν βάζετε προφυλακτικό!

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Πολλοί άντρες αντιμετωπίζουν ένα ιδιαίτερο πρόβλημα στυτικής δυσλειτουργίας, το οποίο δεν έχει να κάνει με την φυσιολογία του αναπαραγωγικού τους συστήματος, ούτε και με κάποια ασθένεια. Είναι καθαρά θέμα που ακουμπάει σε ζητήματα αίσθησης του πέους στην σεξουαλική επαφή και ψυχολογίας την στιγμή που ο άντρας πρέπει να φορέσει προφυλακτικό.

Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για εκείνον, αν χάσει την στύση του εν μέσω της σεξουαλικής πράξης, λόγω του προφυλακτικού. Επίσης, πολλοί άνδρες ισχυρίζονται ότι δεν έχουν σχεδόν καμία αίσθηση στο πέος τους από την διείσδυση, όταν φορούν προφυλακτικό και αυτό είναι που τους κάνει να χάνουν την στύση τους.

Δείτε τι λένε δύο εξειδικευμένοι γιατροί, ως λύσεις στο συγκεκριμένο πρόβλημα:

Δρ Jan Schifren, γυναικολόγος και ειδική στην αναπαραγωγική ενδοκρινολογία, καθηγήτρια στην Σχολή Ιατρικής του Χάρβαρντ

Πολλοί άνδρες που έχουν ιστορικό στυτικής δυσλειτουργίας φοβούνται ότι ένα διάλειμμα την ώρα του σεξ, για να βάλουν το προφυλακτικό, θα τους αναγκάσει να χάσουν τη στύση τους.

Δείτει μερικές συμβουλές για το πώς μπορείτε να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα:

Να έχετε το προφυλακτικό σε κοντινή απόσταση και ήδη ανοιγμένο.

Αφήστε την σύντροφό σας να σας βοηθήσει να βάλετε το προφυλακτικό, αν και εκείνη νιώθει άνετα με αυτό.

Εστιάστε την σκέψη σας σε μια ερωτική φαντασίωση, καθώς βάζετε το προφυλακτικό. Αυτό θα σας πάρει το νου από το πώς θα κρατήσετε την στύση σας.

Ερεθίστε το πέος σας με το χέρι σας, καθώς ετοιμάζετε το προφυλακτικό για να το βάλετε.

Δρ Madeleine Castellanos, ψυχίατρος νευρολόγος με ειδίκευση στην σεξουαλική θεραπεία, καθηγήτρια Ψυχιατρικής στο Albert Einstein College of Medicine

Είναι συχνά χρήσιμο να βάζετε προφυλακτικό ως μέρος του “παιχνιδιού” στο σεξ.

Η γυναίκα μπορεί να συνεχίσει το τρίψιμο του πέους για να διεγείρει τον άντρα. Μπορεί, επίσης να προβεί και σε άλλες ερεθιστικές μεθόδους, ενώ εκείνος βάζει το προφυλακτικό. Δεν χρειάζεται να σταματήσουν και οι δύο και να επικεντρωθεί η ένταση εκείνη την ώρα στο προφυλακτικό.

Επίσης, μπορεί η γυναίκα να βάλει εκείνη το προφυλακτικό στον άντρα. Μπορεί να το κάνει με τα χέρια ή το στόμα της. Αυτό θα διατηρήσει τη διέγερση και τον σεξουαλικό ρυθμό αμείωτο.

Προσθέσετε και κάποιο λιπαντικό (φαρμακολογικά εγκεκριμένο) στο εξωτερικό του προφυλακτικού. Κάντε το αφότου είναι ήδη πλήρως εφαρμοσμένο στο πέος. Αυτό μπορεί επίσης να βοηθήσει τον άντρα στο να αυξηθεί η αίσθησή του στο πέος την ώρα της διείσδυσης. Έτσι θα διατηρήσει την στύση του.

Ο άντρας μπορεί επίσης να δοκιμάσει ένα λεπτότερο προφυλακτικό από λάτεξ, ή ένα προφυλακτικό από πολυισοπρένιο (polyisoprene) ή από πολυουρεθάνη (polyisoprene), το οποίο μπορεί να δώσει ακόμη περισσότερη αίσθηση στο σεξ.

Πηγή: iatropedia