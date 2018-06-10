search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 05:59
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.06.2018 12:20

Όρια ζαχάρου στο αίμα: Ποιες είναι οι τιμές που πρέπει να προσέχετε

Η κατανόηση του επιπέδου της γλυκόζης στο αίμα (ζάχαρο αίματος) είναι ένα βασικό μέρος της καθημερινότητας ενός ατόμου με διαβήτη, αλλά και σημαντική παράμετρος υγείας κάθε ανθρώπου γενικότερα.

Τα συνιστώμενα όρια ζαχάρου στο αίμα έχουν διαφορετικό βαθμό ερμηνείας για κάθε άτομο και αυτό θα πρέπει να είναι κάτι που θα το συζητήσετε με τον προσωπικό σας γιατρό. Επιπλέον, οι εγκυμονούσες έχουν διαφορετικά όρια ζαχάρου, τα οποία ελέγχονται τακτικά από τον γιατρό τους.

Οι ακόλουθες διακυμάνσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά απλές κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται από το Εθνικό Ινστιτούτο Κλινικής Αριστείας (NICE) της Μ. Βρετανίας. Πρέπει να θυμάστε ότι το εύρος σε αυτά τα όρια ζαχάρου μπορεί να έχει ξεχωριστή ιατρική ερμηνεία για τον καθένα.

Για την πλειοψηφία των υγιών ατόμων, τα φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου στο αίμα έχουν ως εξής:

  1. Μεταξύ 4.0 και 6.0 mmol/L (72 με 108 mg/dL) κατά τη νηστεία (ζάχαρο νηστείας)
  2. Μέχρι 7,8 mmol/L (140 mg / dL) 2 ώρες μετά το φαγητό

Για τους ανθρώπους με διαβήτη, τα όρια ζαχάρου στο αίμα έχουν ως εξής:

  • Πριν από τα γεύματα: 4-7 mmol/L για τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2
  • Μετά το γεύμα: Κάτω από 9 mmol/L για τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 και κάτω από 8,5 mmol/L για τα άτομα με διαβήτη τύπου 2

Πηγή: iatropedia.gr

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

