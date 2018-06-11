«Όχι» από το 90% των Αθηναίων δικηγόρων στην τριχοτόμηση του Πρωτοδικείου

«Όχι» στην τριχοτόμηση του Πρωτοδικείου Αθηνών είπε το 90,68% των Αθηναίων δικηγόρων και μόνο το 9,32% είπε «ναι».

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων του «δημοψηφίσματος» του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), που διεξήχθη στις 5, 6, 7, 8 και 11 του Ιουνίου, τόσο ηλεκτρονικά, όσο και σε κάλπες, με μοναδικό ερώτημα «ναι» ή «όχι» στην ίδρυση δυο νέων πρωτοδικείων στο λεκανοπέδιο της Αττικής, που έχει εξαγγείλει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής.

Από τους 21.264 Αθηναίους δικηγόρους που είχαν το δικαίωμα να ψηφίσουν, προσήλθαν στις κάλπες (ηλεκτρονικές και μη) συνολικά 8.935 δικηγόροι. Από αυτούς, σε σύνολο 8.779 εγκύρων ψηφοδελτίων, 7.961 ψήφισαν «όχι» στη δημιουργία των νέων Πρωτοδικείων, δηλαδή ποσοστό 90,68%. Επίσης, 818 ψήφισαν «ναι» (ποσοστό 9,32%) και βρέθηκαν 65 λευκά και 91 άκυρα. Εξ’ αυτών, 5.061 ψήφισαν με ηλεκτρονικό τρόπο (56,64%) και 3.874 με τη φυσική τους παρουσία στην κάλπη (43,36%).

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός, σε δήλωσή του έκανε λόγο για «ηχηρή απάντηση στον υπουργό Δικαιοσύνης, κατά της τριχοτόμησης του Πρωτοδικείου Αθηνών».

«Οι ίδιοι οι δικηγόροι, έδωσαν την απάντηση στις ύβρεις και τις αήθειες που διατύπωσε ο υπουργός προς το δικηγορικό σώμα και τους θεσμικούς εκπροσώπους του, κατηγορώντας τους ότι από το 1981 βυσσοδομούν και εξυπηρετούν συμφέροντα μεγαλοδικηγορικών γραφείων» υπογράμμισε ο κ. Βερβεσός. Σε άλλο σημείο της δήλωσής του, ανέφερε ότι οι δικηγόροι «στήριξαν με την συμμετοχή και την ψήφο τους τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο του Δ.Σ.Α., στην επιλογή τους και στην διαδικασία διαλόγου που προσπάθησαν να προωθήσουν».

Τέλος, ο πρόεδρος του ΔΣΑ σημείωσε πως «ο υπουργός Δικαιοσύνης σήμερα είναι μόνος. Έχει τον χρόνο να αναθεωρήσει την στάση του. Η αναγνώριση του λάθους, άλλωστε, αποτελεί ένδειξη γενναιότητας. Η εμμονή στο λάθος είναι το πρόβλημα και προσδιορίζει το ανάστημα του καθενός».