14.06.2018 19:23

Ράντεφ: Η Βουλγαρία αποδέχεται τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας – πΓΔΜ

Η Βουλγαρία αποδέχεται τη συμφωνία μεταξύ της πΓΔΜ και της Ελλάδας για το όνομα, επειδή θα απομακρύνει τα εμπόδια για την πορεία της πΓΔΜ προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της πΓΔΜ Γκιόργκε Ιβάνοφ.

Η στήριξη της Βουλγαρίας για το ζήτημα του ονόματος, όπως είπε, σχετίζεται και με τον σεβασμό αυτών που συμφώνησαν τα Σκόπια και η Αθήνα στη Σόφια.

Ο Ράντεφ κάλεσε τον Ιβάνοφ να μην είναι μόνο ένας συμμετέχων αλλά να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον διάλογο μεταξύ των θεσμικών οργάνων της χώρας, καθώς, όπως τόνισε, είναι μια σημαντική προϋπόθεση για την επίτευξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων, την ένταξη στη ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Αναφερόμενος στη θέση της Βουλγαρίας στο θέμα, είπε ότι, όπως και η Ελλάδα, η χώρα του θέλει να εξομαλύνει τις ιστορικές διαφορές της με την πΓΔΜ και για τον σκοπό αυτό της ζητά “εγγυήσεις”. “Η Βουλγαρία είναι σε θέση να ζητήσει επιπρόσθετες εγγυήσεις. Πρέπει να εμποδίσουμε κάθε παρέμβαση της πΓΔΜ ή κάθε στήριξή της στο έδαφός μας σε οργανώσεις που αντίκεινται στο σύνταγμά μας”, επέμεινε ο Ράντεφ.

Η Σόφια ζητά από τα Σκόπια να της εγγυηθούν μέσω συνθήκης ότι δεν θα παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις της Βουλγαρίας. “Η γεωγραφία μας επιβάλει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί”, πρόσθεσε ο Βούλγαρος πρόεδρος.

«Το νέο όνομα που προτείνεται «Βόρεια Μακεδονία», αφορά γεωγραφικές περιοχές που βρίσκονται τόσο νοτιοδυτικά της Σόφιας όσο και δυτικά του Πιρίν. Αυτή η κατάσταση μας υποχρεώνει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και να παρακολουθούμε την εκπλήρωση των ειλημμένων υποχρεώσεων», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλγαρίας.

trump_2104_1920-1080_new
protomi-xylouri
erythros-lygkas
alevri-new
fotia_zakynthos_ape
benitez
dimitris_markopoulos_new
evroekloges_kalpi_1004_1920-1080_new
georgiadis – papakosta- karystianoy- panagopoylos – new
pliromi-kinito-karta
trump_2104_1920-1080_new
protomi-xylouri
erythros-lygkas
