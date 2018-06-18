Πώς η μάρκα των τσιγάρων που καπνίζει ο Σώρρας οδήγησε την Αντιτρομοκρατική στα ίχνη του 

Τα ίχνη του επικεφαλής της «Ελλήνων Συνέλευσις» βρήκαν αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής.

Το τελευταίο διάστημα, στελέχη της υπηρεσίας συνέδραμαν τις έρευνες για τον εντοπισμό του Σώρρα και είχαν θέσει υπό επιτήρηση τα μέλη του στενού πυρήνα της οργάνωσης.

Ανάμεσα στα πρόσωπα – στόχους ήταν και ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος της οδού Μενάνδρου στον Άλιμο, όπου τελικά εντοπίστηκε το Σάββατο ο φυγόδικος επικεφαλής της «Ελλήνων Συνέλευσις».

Όπως προέκυψε το εν λόγω άτομο πήγαινε κάθε τρεις ημέρες στο σπίτι – κρησφύγετο μεταφέροντας προμήθειες, όπως τρόφιμα και τσιγάρα.

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν την επιχείρηση του Σαββάτου τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής που επιτηρούσαν τις κινήσεις του διαπίστωσαν ότι αγόρασε έξι πακέτα τσιγάρα -μάρκας «Καρέλια» σε λευκή κασετίνα- και είδη πρώτης ανάγκης και μετέβη στο διαμέρισμα της οδού Μενάνδρου.

Από τα βίντεο παλαιότερων τηλεοπτικών εμφανίσεων, οι αστυνομικοί γνώριζαν ότι ο Αρτέμης Σώρρας κάπνιζε τη συγκεκριμένη μάρκα τσιγάρων και επομένως οι υποψίες τους ότι έχει βρει καταφύγιο στο εν λόγω διαμέρισμα ενισχύθηκαν.

Ενημέρωσαν το τμήμα Αναζητήσεων της Ασφάλειας και νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε επιχείρηση για τη σύλληψή του σε εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο της ΕΛ.ΑΣ., ο Σώρρας εντοπίστηκε σε ειδικό, υπόγειο χώρο εντός του σπιτιού, ένα είδος «κρύπτης», ο οποίος δεν ήταν απόλυτα εμφανής και εκτιμάται ότι είχε διαμορφωθεί από τον ίδιο, προκειμένου να μην εντοπιστεί άμεσα, σε περίπτωση εφόδου της αστυνομίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο επικεφαλής του φορέα «Ελλήνων Συνέλευσις», είχε αφήσει γενειάδα και μακριά μαλλιά που παρέπεμπε σε ιερέα. Την περίοδο κατά την οποία αναζητείτο φέρεται να άλλαζε κάθε ένα – δυο μήνες κρησφύγετα.

Αρχικώς, μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και στη συνέχεια σε εισαγγελέα Εφετών, για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης.

Καθώς μάλιστα αντιμετωπίζει πέραν των άλλων και κατηγορία για εγκληματική οργάνωση παραπέμφθηκε στον ανακριτή.

Κατά τη μεταγωγή του στο χώρο των δικαστηρίων υποστηρικτές του με σημαίες και ύμνους της οργάνωσης Ελλήνων Συνέλευσις εκδήλωσαν τη συμπαράστασή τους στον Αρτέμη Σώρρα.

Αντίστοιχα, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στον Άλιμο παραπέμπεται για υπόθαλψη εγκληματία.

Η απολογία Σώρρα θα γίνει τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: Καθημερινή/kathimerini.gr