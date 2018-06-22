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22.06.2018 07:23

Αγόρι εννέα ετών από το Βόλο έχασε την όρασή του από πράσινο λέιζερ

22.06.2018 07:23
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Μερική τύφλωση παρουσιάζει ένα αγόρι εννέα ετών από το Βόλο αφού τραυματίστηκε στο μάτι παίζοντας με ένα «στιλό» με πράσινο λέιζερ.

Όπως αναφέρεται στο περιοδικό New England Medical Journal το αγόρι είχε τραυματιστεί πριν από έναν χρόνο με τους γιατρούς να εκτιμούν αρχικά ότι η όρασή του θα επανερχόταν.

Οι νέες εξετάσεις του 9χρονου έδειξαν, όμως, ότι το λέιζερ είχε προκαλέσει μια μεγάλη τρύπα στο τμήμα του αριστερού αμφιβληστροειδούς που ονομάζεται ωχρά κηλίδα, το οποίο είναι κρίσιμο για τη αναγνώριση προσώπων και λέξεων.

Οι γιατροί αναφέρουν, μάλιστα, στο κείμενό τους ότι το αγόρι δεν μπορεί να υποβληθεί σε χειρουργική αντιμετώπιση του προβλήματος καθώς τα νεύρα γύρω από την τρύπα έχουν εξαϋλωθεί.

Η όραση του 9χρονου είναι πλέον 2/10

Με αφορμή την περίπτωση αυτή οι γιατροί προειδοποιούν τους γονείς για τους σοβαρούς κινδύνους από τέτοια παιχνίδια.

Ο πατέρας του 9χρονου είχε αγοράσει το λέζιερ από έναν υπαίθριο πωλητή.
Σύμφωνα με τη γιατρό του παιδιού, την κυρία Σοφία Ανδρούδη, το πρόβλημα δημιουργήθηκε από το χρώμα του λέιζερ γιατί το πράσινο και το μπλε λέιζερ είναι ακόμα πιο επικίνδυνο από τα αντίστοιχα παιχνίδια που εκπέμπουν κόκκινη ή πορτοκαλί δεσμίδα λόγω της εξαιρετικά ισχυρής συχνότητάς τους.

«Αυτά τα λέιζερ είναι τόσο ισχυρά ώστε να μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα. Είναι σαν ένας μεγεθυντικός φακός που καίει ένα συγκεκριμένο τμήμα ενός χαρτιού» δηλωσε στο CNN ο διευθυντής παιδιατρικής κλινικής στο Λος Άντζελες, Τόμας Λι.

Πηγή: taxydromos.gr

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