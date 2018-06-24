Βουτσάς: Δεν μπορώ να κάνω και άλλο παιδί – Αστεία το είπα ότι έχω φυλαγμένο σπέρμα»

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Ο Κώστας Βουτσάς άκουσε πάρα πολλά για την απόφασή του να κάνει παιδί σε τόσο μεγάλη ηλικία.
Ο ίδιος δεν δείχνει να ακούει κανέναν και τίποτα, αφού νιώθει πολύ ευτυχισμένος που έχει στη ζωή του τον γιο του Φοίβο.
Όμως, όπως ξεκαθαρίζει σε συνέντευξή του, δεν σκοπεύει να αποκτήσει άλλο παιδί παρ’ όλο που είχε δηλώσει πως έχει φυλάξει σπέρμα προκειμένου να προβεί σε μία τέτοια κίνηση. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει: «Δεν μπορώ να κάνω και άλλο παιδί. Αστεία το είπα ότι έχω ένα παιδί που μου έδωσε 20 χρόνια ζωής και έχω φυλαγμένο σπέρμα και θα κάνω άλλο ένα για να ζήσω άλλα σαράντα. Οχι, δεν το σκέφτομαι. Αν έρθει, καλώς να έρθει, αλλά έχουμε τον Φοίβο που είναι η ζωή μας όλη. Ζούμε μόνο γι’ αυτόν…».
Πηγή: Realnews
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