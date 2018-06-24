search
ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 11:13
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.06.2018 13:24

Βουτσάς: Δεν μπορώ να κάνω και άλλο παιδί – Αστεία το είπα ότι έχω φυλαγμένο σπέρμα»

24.06.2018 13:24
Αλίκη Κατσαβού: «Ο Κώστας είχε μοιράσει την περιουσία πριν με συναντήσει – Ήξερα πού έμπαινα» (Video) - Media

 

Ο Κώστας Βουτσάς άκουσε πάρα πολλά για την απόφασή του να κάνει παιδί σε τόσο μεγάλη ηλικία.

Ο ίδιος δεν δείχνει να ακούει κανέναν και τίποτα, αφού νιώθει πολύ ευτυχισμένος που έχει στη ζωή του τον γιο του Φοίβο.

Όμως, όπως ξεκαθαρίζει σε συνέντευξή του, δεν σκοπεύει να αποκτήσει άλλο παιδί παρ’ όλο που είχε δηλώσει πως έχει φυλάξει σπέρμα προκειμένου να προβεί σε μία τέτοια κίνηση. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει: «Δεν μπορώ να κάνω και άλλο παιδί. Αστεία το είπα ότι έχω ένα παιδί που μου έδωσε 20 χρόνια ζωής και έχω φυλαγμένο σπέρμα και θα κάνω άλλο ένα για να ζήσω άλλα σαράντα. Οχι, δεν το σκέφτομαι. Αν έρθει, καλώς να έρθει, αλλά έχουμε τον Φοίβο που είναι η ζωή μας όλη. Ζούμε μόνο γι’ αυτόν…».

Πηγή: Realnews

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nova_advert_0707
ADVERTORIAL

Novacinema: Συναρπαστικές πρεμιέρες με τις αστυνομικές σειρές «Patience season 2» και «Paris Police 1910»!

alieia 1
ΕΛΛΑΔΑ

Η άλλη… μάχη του Αιγαίου: Στην ευρωβουλή οι καταγγελίες των Ελλήνων ψαράδων για την παράνομη τουρκική αλιεία

makron-new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Μακρόν στη Δαμασκό

fotia-pirosvestes-hania
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Φωτιά σε εστιατόριο στο Ενετικό Λιμάνι (video)

tennis-adonis-kasselakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ρουκέτα Μαρκόπουλου για το τένις Γεωργιάδη – Κασσελάκη: «Φαντάζεστε εμένα να παίζω με τον Πολάκη, που είναι στα δικαστήρια με τον Άδωνι»;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
belgium usa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο «προσγείωσε» με 4-1 τις ΗΠΑ μετά τον σάλο με Μπάλογκαν και Τραμπ και προκρίθηκε στους «8» (Video)

Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

mbappe paraguay
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπαπέ κατά Παραγουανής γερουσιαστή μετά από ρατσιστική επίθεση: «Είστε αξιοθρήνητη γυναίκα»

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

tennis-adonis-kasselakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο προηγούμενος που έπαιζε τένις με τον Γεωργιάδη πήγε στη ΝΔ, έτσι για την ιστορία  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 11:13
nova_advert_0707
ADVERTORIAL

Novacinema: Συναρπαστικές πρεμιέρες με τις αστυνομικές σειρές «Patience season 2» και «Paris Police 1910»!

alieia 1
ΕΛΛΑΔΑ

Η άλλη… μάχη του Αιγαίου: Στην ευρωβουλή οι καταγγελίες των Ελλήνων ψαράδων για την παράνομη τουρκική αλιεία

makron-new
ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Μακρόν στη Δαμασκό

1 / 3