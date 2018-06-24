Βουτσάς: Δεν μπορώ να κάνω και άλλο παιδί – Αστεία το είπα ότι έχω φυλαγμένο σπέρμα»

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ο Κώστας Βουτσάς άκουσε πάρα πολλά για την απόφασή του να κάνει παιδί σε τόσο μεγάλη ηλικία.

Ο ίδιος δεν δείχνει να ακούει κανέναν και τίποτα, αφού νιώθει πολύ ευτυχισμένος που έχει στη ζωή του τον γιο του Φοίβο.

Όμως, όπως ξεκαθαρίζει σε συνέντευξή του, δεν σκοπεύει να αποκτήσει άλλο παιδί παρ’ όλο που είχε δηλώσει πως έχει φυλάξει σπέρμα προκειμένου να προβεί σε μία τέτοια κίνηση. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει: «Δεν μπορώ να κάνω και άλλο παιδί. Αστεία το είπα ότι έχω ένα παιδί που μου έδωσε 20 χρόνια ζωής και έχω φυλαγμένο σπέρμα και θα κάνω άλλο ένα για να ζήσω άλλα σαράντα. Οχι, δεν το σκέφτομαι. Αν έρθει, καλώς να έρθει, αλλά έχουμε τον Φοίβο που είναι η ζωή μας όλη. Ζούμε μόνο γι’ αυτόν…».

Πηγή: Realnews