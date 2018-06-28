Επίσκεψη Αβραμόπουλου στην έδρα της Europol

Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη της Europol κατά τα τρία τελευταία χρόνια, από μια χαλαρή διακυβερνητική δομή σε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό, εξέφρασε ο Ευρωπαίος επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος πραγματοποίησε σήμερα επίσημη επίσκεψη στην έδρα του Οργανισμού, στη Χάγη. Όπως τόνισε, η Europol «αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα των προσπαθειών μας για τη δημιουργία μιας πραγματικής και αποτελεσματικής Ένωσης Ασφάλειας στην Ευρώπη», αλλά και «αξιόπιστο εταίρο αρχών επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο».

Ο κ. Αβραμόπουλος συναντήθηκε με τη νέα διευθύντρια του Οργανισμού Catherine De Bolle και ενημερώθηκε από τις επιχειρησιακές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κέντρου κατά της Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου κατά του Κυβερνοεγκλήματος που λειτουργούν στη Europol.

Ακολούθησε συνέντευξη Τύπου, όπου η κ. De Bolle αφού ευχαρίστησε τον κ. Αβραμόπουλο για την επίσκεψή του, αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο του επιτρόπου Μετανάστευσης στην ενίσχυση του Οργανισμού, τονίζοντας: «… αποτελέσατε καθοριστικό παράγοντα για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου κατά της Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών. Υποστηρίξατε και προασπισθήκατε τον ρόλο της Europol και σας είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό. Χάρη σε εσάς, η Europol εξελίχθηκε σε έναν οργανισμό με επιχειρησιακό προσανατολισμό. Ο ρόλος σας είναι πολύ σημαντικός για την ασφάλεια στην Ένωση και από την πλευρά μας εργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό μέσω του οργανισμού και των στελεχών μας»

Ο Ευρωπαίος επίτροπος, από την πλευρά του, εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την εξέλιξη του Οργανισμού κατά τα τρία τελευταία χρόνια, «παράλληλα με τη συνολικότερη πολιτική μας για την ασφάλεια», σημειώνοντας: «Αφού εξελίχθηκε από μια χαλαρή διακυβερνητική δομή σε έναν Ευρωπαϊκό οργανισμό, μετασχηματίσθηκε βάσει ισχυρής νομικής εντολής (mandate) το 2017, και ενισχύθηκε επανειλημμένα με ανθρώπινους, τεχνικούς και οικονομικούς πόρους, η Europol αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα των προσπαθειών μας για τη δημιουργία μιας πραγματικής και αποτελεσματικής Ένωσης Ασφάλειας στην Ευρώπη».

Αναφέρθηκε στην εξαιρετικά σημαντική δράση τριών βασικών κέντρων που λειτουργών στην Europol: του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας, του Ευρωπαϊκού Κέντρου για το Κυβερνοέγκλημα και του Ευρωπαϊκού Κέντρου κατά της Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών. Επισήμανε ότι η δράση της Europol έχει καθοριστική σημασία τόσο για τις προσπάθειες στον τομέα της ασφάλειας, όσο και σε πολλούς άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των συνόρων και της καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης και τόνισε: «Η Europol αποτελεί ένα άριστο παράδειγμα της ουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: συνεργασία, εμπιστοσύνη, συμμετοχή».

Επισήμανε την εμπιστοσύνη προς τον Οργανισμό εκ μέρους των κρατών μελών, «τα οποία συνεργάζονται ολοένα και περισσότερο με την Europol», σημειώνοντας ότι όταν το 2015 η Ευρώπη αντιμετώπισε τις πρώτες μεγάλες τρομοκρατικές επιθέσεις, η Europol δέχθηκε άμεσα αιτήματα για επιχειρησιακή υποστήριξη και υπηρεσίες, και αποτέλεσε ουσιαστικό παράγοντα της επιχειρησιακής δράσης που ακολούθησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: από 127 αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις που υποστηρίχθηκαν από την Europol το 2016, σε 458 το 2017, κάτι που σημαίνει αύξηση κατά 260%», είπε ο κ. Ευρωπαίος επίτροπος, προσθέτοντας ότι η Europol διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε όλες τις δράσεις και τις προσπάθειες που έχουν σχέση με την ασφάλεια στην Ευρώπη.

Σημείωσε πως βάσει της νέας εντολής και των αρμοδιοτήτων της η Europol θα έχει πρόσβαση σε κεντρικά τραπεζικά μητρώα, στο νέο και ενισχυμένο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν, στο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου και στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιών (ΕΤΙAS), «συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη διαλειτουργικότητα όλων των πληροφοριακών μας συστημάτων», ενώ συμμετέχει και στη μονάδα πληροφοριών εγκλημάτων της επιχείρησης Sophia στην Κεντρική Μεσόγειο και κατέληξε:

«Με τις πολυάριθμες επιχειρήσεις της που έχουν ως σκοπό την ασφάλεια των πολιτών μας, η Europol έχει καταφέρει να ξεπεράσει εμπόδια και στεγανά. Η ασφάλεια αυτή δεν σταματά στα σύνορά μας. Η Europol αποτελεί αξιόπιστο εταίρο αρχών επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο, έχοντας συνάψει πολλές επιχειρησιακές συμφωνίες. Σύντομα θα αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών με τις αρχές της Τουρκίας, του Ισραήλ, του Μαρόκο, της Αλγερίας, της Τυνησίας, της Αιγύπτου, του Λιβάνου και της Ιορδανίας. Θα διευρύνουμε και θα εμβαθύνουμε το έργο μας στα Δυτικά Βαλκάνια, ενώ αξιωματικοί-σύνδεσμοι θα τοποθετηθούν αργότερα εντός του έτους.

Χωρίς αμφιβολία, η Europol θα συνεχίσει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον τομέα της ασφαλείας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαι υπερήφανος που ως Ευρωπαίος Επίτροπος είμαι αρμόδιος για την Europol, αλλά κυρίως γιατί συνεργάζομαι με την Europol σε όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα».