ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 13:49
30.06.2018 10:01

Λούτσα: Αποκοιμήθηκε πάνω σε στρώμα θαλάσσης και παραλίγο να πνιγεί

Σώος περισυλλέχθηκε χθες το μεσημέρι 19χρονος αλλοδαπός από τη θαλάσσια περιοχή του όρμου της Αρτέμιδας, ο οποίος ενώ βρισκόταν ξαπλωμένος σε στρώμα θαλάσσης, παρασύρθηκε από τα ρεύματα σε μεγάλη απόσταση από την ακτή. Μάλιστα, το στρώμα ξεφούσκωσε, με αποτέλεσμα ο ίδιος να αδυνατεί να κολυμπήσει προς την ξηρά και να χάσει προσωρινά τις αισθήσεις του.

Κάποιος από τους λουόμενους αντιλήφθηκε τις προσπάθειες του νεαρού να κολυμπήσει και ειδοποίησε τις Αρχές. Άμεσα απέπλευσαν προς παροχή συνδρομής στο σημείο του συμβάντος περιπολικό σκάφος του Λιμενικού καθώς και δύο ναυαγοσωστικές λέμβοι. Ναυαγοσώστης εντόπισε και περισυνέλεξε από τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της βραχονησίδας Κοκκινονήσια, το νεαρό άτομο, οι αισθήσεις του οποίου επανήλθαν μετά την παροχή Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Ο ίδιος δήλωσε στους λιμενικούς και τους ναυαγοσώστες ότι είχε εισέλθει στη θάλασσα από την ακτή με στρώμα θαλάσσης, αλλά αποκοιμήθηκε.

Ο 19χρονος αφού μεταφέρθηκε στην ξηρά, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σπάτων και στη συνέχεια στο «Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

