Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

19.04.2026 08:20

Τέλος στα μετρητά για τα ενοίκια από την 1η Οκτωβρίου 2026

19.04.2026 08:20
Μια καθοριστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο εκμισθωτές και μισθωτές διεκπεραιώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2026. Η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικών καναλιών αποτελεί το νέο «όπλο» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πάταξη της φοροδιαφυγής και τον περιορισμό των αδήλωτων εισοδημάτων.

Η παράταση και οι τεχνικές προσαρμογές

Αν και το μέτρο είχε αρχικά προγραμματιστεί να εφαρμοστεί νωρίτερα, η κυβέρνηση αποφάσισε τη μετάθεσή του για το φθινόπωρο του 2026. Η εξάμηνη αυτή παράταση κρίθηκε αναγκαία για δύο λόγους:

1. Προσαρμογή της Αγοράς: Δίνεται ο απαραίτητος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να εξοικειωθούν με τις ψηφιακές πλατφόρμες και να ρυθμίσουν τις πάγιες εντολές τους.

2. Τεχνική Ετοιμότητα (ΜΙΔΑ): Πρέπει να ολοκληρωθεί η διασύνδεση με το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) της ΑΑΔΕ, όπου οι ιδιοκτήτες θα δηλώνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) στους οποίους θα εισρέουν τα μισθώματα.

Τι αλλάζει στην πράξη

Από την 1η Οκτωβρίου, οι πληρωμές σε μετρητά «στο χέρι» θα πάψουν να αναγνωρίζονται ως νόμιμη εξόφληση μισθώματος. Το νέο σύστημα προβλέπει:

• Καθολική Εφαρμογή: Το μέτρο αφορά όλες τις μισθώσεις, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για κατοικίες, επαγγελματική στέγη ή βραχυχρόνιες μισθώσεις.

• Απόδειξη Πληρωμής: Μόνο το αποδεικτικό της τράπεζας (e-banking, κατάθεση σε γκισέ ή πάγια εντολή) θα αποτελεί έγκυρο τεκμήριο καταβολής.

• Κυρώσεις: Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα που μπορεί να αγγίζουν και τις δύο πλευρές, ενώ τα μη τραπεζικά ενοίκια δεν θα αναγνωρίζονται ως δαπάνη για τους επαγγελματίες.

Ο στόχος πίσω από το μέτρο

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική «ψηφιοποίησης» της οικονομίας. Με τον έλεγχο των ροών στα ενοίκια, η ΑΑΔΕ στοχεύει στον εντοπισμό περιπτώσεων όπου το δηλωμένο ενοίκιο στο Ε2 είναι χαμηλότερο από το πραγματικό, καθώς και στην αποκάλυψη εντελώς αδήλωτων μισθώσεων.

Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, οι συναλλαγές συνεχίζονται με το υφιστάμενο καθεστώς, όμως η αγορά ακινήτων εισέρχεται ήδη σε μια τροχιά πλήρους διαφάνειας, κλείνοντας οριστικά το παράθυρο των «συμφωνιών κάτω από το τραπέζι».

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης στους G7: Αν η ενέργεια αποτελεί τον σημερινό περιορισμό, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ο πολλαπλασιαστής του αύριο

Παράπλευρες απώλειες από τις αυξήσεις στα καύσιμα: Η KLM ακυρώνει 160 πτήσεις, η Lufthansa κλείνει άμεσα τη θυγατρική της

Συναγερμός στην Ευρώπη για τα Αεροπορικά Καύσιμα – Η Ελλάδα στο Σταυροδρόμι της Κρίσης





ΚΟΣΜΟΣ

Αλάσκα: Αρκούδα τραυμάτισε αμερικανούς στρατιώτες

LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: «Είπε ότι ήμουν ένα πουτ…κι και γύρισε την πλάτη της – Αυτό το ‘φερνα μαζί μου για πολλά χρόνια» (Videos)

ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Νέες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων προς ανατολάς – H «χρυσή ευκαιρία» του Κιμ Γιονγκ Ουν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στα μετρητά για τα ενοίκια από την 1η Οκτωβρίου 2026

ΚΟΣΜΟΣ

Άνοιξαν οι κάλπες στη Βουλγαρία – Φαβορί ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Λαζαρίδης επικρότησε ανάρτηση που ειρωνευόταν προσβλητικά την Μπακογιάννη

PODCASTS

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Το κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας (Μέρος Δεύτερο)

LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

CUCINA POVERA

Παστέλα, η κρεατόπιτα της Ελληνοεβραϊκής κουζίνας των Ιωαννίνων

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 08:53
ΚΟΣΜΟΣ

Αλάσκα: Αρκούδα τραυμάτισε αμερικανούς στρατιώτες

LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: «Είπε ότι ήμουν ένα πουτ…κι και γύρισε την πλάτη της – Αυτό το ‘φερνα μαζί μου για πολλά χρόνια» (Videos)

ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Νέες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων προς ανατολάς – H «χρυσή ευκαιρία» του Κιμ Γιονγκ Ουν

