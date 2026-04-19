Τέλος στα μετρητά για τα ενοίκια από την 1η Οκτωβρίου 2026

Μια καθοριστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο εκμισθωτές και μισθωτές διεκπεραιώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2026. Η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικών καναλιών αποτελεί το νέο «όπλο» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πάταξη της φοροδιαφυγής και τον περιορισμό των αδήλωτων εισοδημάτων.

Η παράταση και οι τεχνικές προσαρμογές

Αν και το μέτρο είχε αρχικά προγραμματιστεί να εφαρμοστεί νωρίτερα, η κυβέρνηση αποφάσισε τη μετάθεσή του για το φθινόπωρο του 2026. Η εξάμηνη αυτή παράταση κρίθηκε αναγκαία για δύο λόγους:

1. Προσαρμογή της Αγοράς: Δίνεται ο απαραίτητος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να εξοικειωθούν με τις ψηφιακές πλατφόρμες και να ρυθμίσουν τις πάγιες εντολές τους.

2. Τεχνική Ετοιμότητα (ΜΙΔΑ): Πρέπει να ολοκληρωθεί η διασύνδεση με το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) της ΑΑΔΕ, όπου οι ιδιοκτήτες θα δηλώνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) στους οποίους θα εισρέουν τα μισθώματα.

Τι αλλάζει στην πράξη

Από την 1η Οκτωβρίου, οι πληρωμές σε μετρητά «στο χέρι» θα πάψουν να αναγνωρίζονται ως νόμιμη εξόφληση μισθώματος. Το νέο σύστημα προβλέπει:

• Καθολική Εφαρμογή: Το μέτρο αφορά όλες τις μισθώσεις, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για κατοικίες, επαγγελματική στέγη ή βραχυχρόνιες μισθώσεις.

• Απόδειξη Πληρωμής: Μόνο το αποδεικτικό της τράπεζας (e-banking, κατάθεση σε γκισέ ή πάγια εντολή) θα αποτελεί έγκυρο τεκμήριο καταβολής.

• Κυρώσεις: Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα που μπορεί να αγγίζουν και τις δύο πλευρές, ενώ τα μη τραπεζικά ενοίκια δεν θα αναγνωρίζονται ως δαπάνη για τους επαγγελματίες.

Ο στόχος πίσω από το μέτρο

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική «ψηφιοποίησης» της οικονομίας. Με τον έλεγχο των ροών στα ενοίκια, η ΑΑΔΕ στοχεύει στον εντοπισμό περιπτώσεων όπου το δηλωμένο ενοίκιο στο Ε2 είναι χαμηλότερο από το πραγματικό, καθώς και στην αποκάλυψη εντελώς αδήλωτων μισθώσεων.

Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, οι συναλλαγές συνεχίζονται με το υφιστάμενο καθεστώς, όμως η αγορά ακινήτων εισέρχεται ήδη σε μια τροχιά πλήρους διαφάνειας, κλείνοντας οριστικά το παράθυρο των «συμφωνιών κάτω από το τραπέζι».

