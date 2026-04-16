ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 23:21
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.04.2026 21:24

Πιερρακάκης στους G7: Αν η ενέργεια αποτελεί τον σημερινό περιορισμό, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ο πολλαπλασιαστής του αύριο

Στη συνεδρίαση των G7 παρέστη δια ζώσης, με την ιδιότητα του προέδρου του Eurogroup, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο πρώτος Έλληνας που παρίσταται σε συνεδρίαση των G7.

Για την εν λόγω συνεδρίαση, ο κ. Πιερρακάκης ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Facebook το εξής κείμενο:

«Οι υπουργοί Οικονομικών και οι διοικητές Κεντρικών Τραπεζών της G7 συναντήθηκαν για να αξιολογήσουν το οικονομικό τοπίο που διαμορφώνεται.

Οι πρόσφατες εξελίξεις μας υπενθυμίζουν ότι η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί πλέον θεωρητικό στόχο. Είναι επιχειρησιακή αναγκαιότητα. Η ενεργειακή ασφάλεια, οι διαφοροποιημένες εφοδιαστικές αλυσίδες και η στρατηγική αυτονομία σε κρίσιμες υποδομές βρίσκονται πλέον στον πυρήνα της μακροοικονομικής σταθερότητας.

Ταυτόχρονα, ένας ακόμη μετασχηματισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, πιο αθόρυβος, αλλά εξίσου καθοριστικός. Η ταχεία πρόοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης αρχίζει να επηρεάζει την παραγωγικότητα, την κατανομή κεφαλαίων, ακόμη και τη νομισματική πολιτική.

Αν η ενέργεια αποτελεί τον σημερινό περιορισμό, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ο πολλαπλασιαστής του αύριο, αλλά χωρίς την κατάλληλη διακυβέρνηση, μπορεί να καταστεί και πηγή κατακερματισμού και κινδύνων.

Οφείλουμε να δράσουμε συντονισμένα, όχι μόνο για να ανταποκριθούμε στις τρέχουσες προκλήσεις, αλλά και για να διαμορφώσουμε τα πλαίσια που θα καθορίσουν την παγκόσμια οικονομία τα επόμενα χρόνια.

Από την Ουκρανία έως τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης, η πρόκληση είναι κοινή: να ευθυγραμμίσουμε την ταχύτητα με τη στρατηγική και την εθνική δράση με τη διεθνή συνοχή».

Διαβάστε επίσης:

Παράπλευρες απώλειες από τις αυξήσεις στα καύσιμα: Η KLM ακυρώνει 160 πτήσεις, η Lufthansa κλείνει άμεσα τη θυγατρική της

Συναγερμός στην Ευρώπη για τα Αεροπορικά Καύσιμα – Η Ελλάδα στο Σταυροδρόμι της Κρίσης

Συντάξεις Μαΐου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές – Την επόμενη εβδομάδα στα ΑΤΜ όλοι οι δικαιούχοι





ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εuroleague: Στην κορυφή της κανονικής περιόδου ο Ολυμπιακός – Υπέταξε την Αρμάνι στο ΣΕΦ με 85-76

ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Την παρενοχλούσαν και επειδή δεν ενέδιδε εφάρμοσαν σχέδιο, λέει ο πατέρας της Μυρτούς – Αύριο η κηδεία της 

ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: 10ήμερη εκεχειρία στον Λίβανο , τι προβλέπει – Αούν και Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο για τριμερή με τον Αμερικανό πρόεδρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και τον Πρόεδρο του Λιβάνου

ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Τι προβλέπει η συμφωνία εκεχειρίας Ισραήλ-Λιβάνου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εκεί που τα... πτυχία μετράνε: Ο Χάρης Δούκας πήγε Χάρβαρντ και φέρνει σχέδιο 3+1 για την Αθήνα: Στέγαση, Κλίμα, Υγεία και Συμμετοχή

ΕΛΛΑΔΑ

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

TRAVEL

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

