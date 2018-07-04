Φρουροί της Επανάστασης: Θα εμποδίσουμε τις μεταφορές πετρελαίου

Ένας διοικητής των ιρανικών Φρουρών της Επανάστασης απείλησε την Τετάρτη ότι η Τεχεράνη θα εμποδίσει τις μεταφορές πετρελαίου μέσα από τα στενά του Ορμούζ αν οι ΗΠΑ απαγορεύσουν τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν.
«Αν επιθυμούν να σταματήσουν τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα φορτίο πετρελαίου να περάσει μέσα από τα στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Ισμαήλ Κοουσαρί, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα YJC.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
