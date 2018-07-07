Τη θεωρούσαν νεκρή αλλά βρέθηκε με βρέφος σε ζούγκλα του Περού, δέσμια ενός «γκουρού» που τη βίαζε

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Μια δεκαεννιάχρονη Ισπανίδα, η Πατρίσια Αγκιλαρ, που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της πριν ενάμιση χρόνο και όλοι τη θεωρούσαν νεκρή, βρέθηκε στη ζούγκλα του Περού όπου κρατείτο όμηρος από μια αίρεση.

Όταν οι Περουβιανοί αστυνομικοί την βρήκαν σε μια καλύβα στην περουβιανή ζούγκλα, δυσκολεύτηκαν να την αναγνωρίσουν με βάση τις φωτογραφίες που είχαν στη διάθεση τους. Η 19χρονη Ισπανίδα δεν θύμιζε με τίποτα την ωραία και χαμογελαστή έφηβη που γνώριζαν οι δικοί της. Εγκλωβισμένη στα χέρια μιας θρησκευτικής αίρεσης, η Πατρίσια ήταν πολύ αδύνατη, σε άθλιες συνθήκες υγιεινής, και κρατούσε ένα νεογέννητο στην αγκαλιά της.

Οι αστυνομικοί, μετά από την κατάθεσή της, συνέλαβαν τον Στιβεν Φελιξ Μανρίκε, γκουρού της αίρεσης που είχε αυτοανακηρυχθεί «αγγελιοφόρος του Θεού» και αποκαλούσε τον εαυτό του «ο πρίγκιπας του Γκουρτζίεφ».

Στην καλύβα, εκτός από την Πατρίσια, βρέθηκαν ακόμη δύο γυναίκες και πέντε παιδιά: το μικρότερο, που γεννήθηκε μόλις πριν από ένα μήνα, ήταν του επικεφαλής της αίρεσης.

Η Πατρίσια έμενε στο Έλτσε και γνώρισε μέσω του Facebook τον «γκουρού» σε μια πολύ ευαίσθητη στιγμή της ζωής της, έχοντας χάσει ένα θείο με τον οποίο ήταν πολύ δεμένοι. Ο «γκουρού» εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία της και παρουσίασε τον εαυτό του ως τον «μεσσία που ήταν επιφορτισμένος με τη σωτηρία του κόσμου» που θα έσωζε τους οπαδούς του κατά την Αποκάλυψη. Στην πραγματικότητα ο Μανρικε διατηρούσε ένα είδος χαρεμιού, αναγκάζοντας τη «λεία» του να κάνουν σεξ μαζί του και να καταναλώνουν ayahuasca, ενα τοπικό ποτό που προκαλεί παραισθήσεις και κρίσεις άγχους.

Πιστεύοντας τα λόγια του Μανρίκε, η 18χρονη, τότε, Πατρίσια έκλεψε 6.000 δολάρια από την οικογένεια της και στις 7 Ιανουαρίου 2017 πήρε το αεροπλάνο για το Περού. Τον Φεβρουάριο ο πατέρας της Αλμπέρτο Αγκιλάρ κατήγγειλε δημοσίως την εξαφάνιση της και ενημερωσε τον Τύπο για τον τρόπο με τον οποίο της έγινε πλύση εγκεφάλου. Ο Aλμπέρτο ξεκίνησε μια σελίδα στο Facebook για να βρει την κόρη του και κατάφερε επίσης να συγκεντρώσει χρήματα για την έρευνα προκειμένου να βρει τα ίχνη της.

Το έργο της οικογένειας της Πατρίσια βοήθησε την αστυνομία να εντοπίσει το απομακρυσμένο μέρος στο οποίο βρίσκονταν. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στην καλύβα, βρήκαν τον αρχηγό της αίρεσης σε διαλογισμό, ενώ δίπλα του ήταν δύο γυναίκες με σαφή σημάδια σωματικής βίας.

Τώρα, ο πατέρας της Πατρίσια φοβάται ότι η κοπέλα δεν θέλει να επιστρέψει στην Ισπανία: «Η κατάσταση της κόρης μου στο Περού είναι παράνομη, οπότε ελπίζω ότι θα εκδοθεί στην Ισπανία» δήλωσε ο Αλμπέρτο στην εφημερίδα El Mundo. «Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το παιδί, αλλά θα θέλαμε να επιστρέψει με την Πατρίσια στην Ισπανία».