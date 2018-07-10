Τρόμος για τον διάσημο τενόρο Αντρέα Μποτσέλι: Ληστές επιχείρησαν να εισβάλουν σπίτι του!

Στιγμές τρόμου έζησε ο Αντρέα Μποτσέλι όταν δυο άνδρες επιχείρησαν να εισβάλουν μέσα στο σπίτι του την ώρα που βρισκόταν μέσα σε αυτό ο ίδιος μαζί με την οικογένειά του και κάποιους φίλους τους.

Ο διάσημος Ιταλός τενόρος διηγήθηκε τη δυσάρεστη εμπειρία του και εξομολογήθηκε πόσο πολύ τρόμαξε για τα αγαπημένα του πρόσωπα.

«Ο φόβος για τους αγαπημένους μου ήταν υπαρκτός καθώς δεν ήξερα τι θα μπορούσε να συμβεί. Η παραβίαση του σπιτιού έγινε την περασμένη Τετάρτη, ήταν περίπου 2 τα ξημερώματα και μόλις είχαν επιστρέψει από το Τόρε ντελ Λάγκο, όπου συμμετείχα στο φεστιβάλ Πουτσίνι και στο σπίτι υπήρχαν πολλοί άνθρωποι, περίπου δώδεκα, τα παιδιά μου, η γυναίκα μου Βερόνικα και κάποιοι φίλοι μας. Ακούσαμε μία φωνή ότι κάποιοι μπήκαν στο χώρο».

«Ήταν δύο με μάσκες του σκι και σκοινιά. Είπαν ότι είχαν και όπλα, αλλά εμείς δεν τα είδαμε», συμπλήρωσε η Βερόνικα λέγοντας ότι «έγινε συμπλοκή με τους φύλακες του σπιτιού, αλλά κατάφεραν να διαφύγουν. Έξω τους περίμενε ένα αυτοκίνητο και ένα τρίτο άτομο».

Χάρη στην ιδιωτική φύλαξη οι ληστές δεν προχώρησαν στο σχέδιο τους και τράπηκαν σε φυγή, ένας από τους φύλακες προσπάθησε να τους κυνηγήσει, όμως αυτοί ανέπτυξαν ταχύτητα και εξαφανίστηκαν. Στο σημείο έφτασαν και αστυνομικές δυνάμεις όμως επειδή δεν εντοπίστηκαν οι διαρρήκτες και η ληστεία αποτράπηκε κι έτσι δεν υπέβαλα καταγγελία.

Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στο σπίτι μας, αλλά πιστεύουμε ότι είναι ερασιτέχνες και αφελείς. Όλοι ξέρουν ότι το σπίτι μας είναι πάντα γεμάτο από κόσμο και φυλάσσεται συνεχώς. Επιπλέον δεν έχει μέσα τίποτα πολύτιμο που να θέλει κάποιος να κλέψει. Πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί. Δυστυχώς δεν μπορούμε να αφήσουμε τα κλειδιά έξω από την πόρτα, αλλά εμπιστεύομαι τους ανθρώπους που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για τους άλλους».