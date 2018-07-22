ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 13:54
22.07.2018 17:39

Τραγωδία στη Λούτσα: Θανατηφόρα σύγκρουση αυτοκινήτου με ηλεκτρικό αμαξίδιο (Photos)

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν ηλικιωμένο, ο οποίος εκινείτο με το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο-μηχανάκι του επί της Λεωφόρου Σπάτων-Λούτσας, έγινε γύρω στις 11:00 το πρωί της Κυριακής.
 
Tο περιστατικό συνέβη σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από την πύλη του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», στην κατεύθυνση προς την Λούτσα.
Το αναπηρικό, μηχανοκίνητο αμαξίδιο, με οδηγό τον 78χρονο άνδρα, εκινείτο στην δεξιά πλευρά του δρόμου όταν, υπό ακόμη αδιευκρίνιστες συνθήκες, χτυπήθηκε από πίσω από το αυτοκίνητο.
 
Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης του ΙΧ στο αμαξίδιο ήταν ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του, αυτό να καταλήξει στην δεξιά πλευρά του δρόμου, να σπάσει το κάθισμα από τον «κορμό» του αμαξιδίου και ο ηλικιωμένος να βρεθεί στο έδαφος.
Ο ηλικιωμένος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα και εξέπνευσε πριν καν φθάσει επί τόπου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την σορό του και την μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Σπάτων.
 
Πρώτο στο σημείο έφτασε το όχημα της ΕΟΜΑΚ με τον διασώστη Παναγιώτη Λάμπρου, ο οποίος μαζί με δύο γιατρούς, που περνούσαν τυχαία από το σημείο με προορισμό την Αρτέμιδα, έδωσαν μάχη για να κρατηθεί ο άνδρας στη ζωή. Μάταια όμως…
 
Πηγή: ΑΝΤ1
