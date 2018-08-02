Εξελίξεις για τον Άκη Σακελλαρίου: «Οριακή βελτίωση» της υγείας του

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Πιο αισιόδοξα είναι τα νέα για την υγεία του γνωστού ηθοποιού Άκη Σακελλαρίου, ο οποίος νοσηλεύεται προσβεβλημένος από τη νόσο των λεγεωνάριων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αγαπημένος ηθοποιός παρουσιάζει οριακή βελτίωση στην υγεία του, με τον οργανισμό του να αντιδρά θετικά στη θεραπεία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι θεράποντες ιατροί εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για τις εξελίξεις.