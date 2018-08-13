ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 02:12
13.08.2018 09:57

Δεκάδες άνθρωποι μολύνθηκαν με επικίνδυνο παράσιτο τρώγοντας σαλάτα από τα McDonald’s

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι στις ΗΠΑ μολύνθηκαν από επικίνδυνο παράσιτο, τρώγοντας σαλάτα από τα McDonald’s, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους στον τομέα της Υγείας που επικαλείται ο βρετανικός Independent.

Πρόκειται για το Cyclospora, το οποίο προκαλεί έντονη διάρροια. Το πρώτο κρούσμα αναφέρθηκε τον Μάιο και θεωρήθηκε ότι προήλθε από μαρούλι και καρότα. Τα απανωτά κρούσματα είχαν ως αποτέλεσμα την ανάκληση όλων της σαλάτας από 3.000 καταστήματα των McDonald’s στις κεντρικές και δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ η γνωστή πολυεθνική άλλαξε τον προμηθευτή της.

Πλέον η αρμόδια αρχή των ΗΠΑ έχει επιβεβαιώσει 436 περιστατικά μόλυνσης από Cyclospora σε 15 πολιτείες, με αποτέλεσμα 20 άτομα να χρειαστούν νοσοκομειακή περίθαλψη. Σημειώνεται ότι η μόλυνση από το εν λόγω παράσιτο προέρχεται συνήθως από φρούτα και λαχανικά που έχουν έρθει σε επαφή με ανθρώπινα περιττώματα.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν έντονους πόνους στο στομάχι, φούσκωμα και απώλεια όρεξης, ενώ όταν αναπτυχθεί η ασθένεια μπορεί να διαρκέσει ακόμα και έναν μήνα αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.

Σε ανακοίνωσή της, με την οποίαν ανακοίνωσε την απόσυρση της σαλάτας από τα χιλιάδες καταστήματα, η McDonald’s ανέφερε μεταξύ άλλων ότι παραμένει «δεσμευμένη στα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας των τροφίμων» ενώ δήλωσε ότι «συνεχίζει να συνεργάζεται με τους κρατικούς αξιωματούχους της υγείας στην έρευνά τους».

