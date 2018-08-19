Συγκίνηση για τον Άκη Σακελλαρίου – Το μήνυμα που έστειλε από τη ΜΕΘ του ΓΝΑ Σωτηρία (Photo)

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Τέλος καλό όλα καλά για τον Άκη Σακελλαρίου, ο οποίος νοσηλεύθηκε στην ΜΕΘ του ΓΝΑ Σωτηρία.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook επιβεβαιώνει τα θετικά νέα για την περιπέτεια της υγείας του, ο ηθοποιός Ακης Σακελλαρίου.

Συγκεκριμένα δημοσίευσε μια φωτογραφία με τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό της εντατικής μονάδας του νοσοκομείου Σωτηρία όπου νοσηλεύτηκε από τα τέλη Ιουλίου.

«Κλινική ΜΕΘ της ΚΑΑ του ΓΝΑ Σωτηρία Αρχίζοντας από σας, σάς ευχαριστώ εκ βάθους» έγραψε στο Facebook.

Ο αγαπημένος ηθοποιός προσβλήθηκε από το βακτήριο της legionella (λοίμωξη των λεγεωναρίων), ενώ εισήχθη στο νοσοκομείο αφού παρουσίασε υψηλό πυρετό και εγκατέλειψε την παράσταση «Mamma Mia».