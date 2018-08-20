Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο ο Άκης Σακελαρίου

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Εξιτήριο από το νοσοκομείο Σωτηρία μετά από τρεις εβδομάδες νοσηλείας – εκ των οποίων τις δύο στην Εντατική, πήρε σήμερα ο δημοφιλής ηθοποιός Άκης Σακελλαρίου. Ο ηθοποιός εισήχθη στο νοσοκομείο και διασωληνώθηκε έχοντας προσβληθεί από το βακτήριο της λεγεωνέλλας. Όπως είπε ο ίδιος στον Alpha, είχε για κάποιες μέρες πυρετό, αλλά όχι δεν είχε καταβληθεί. «Δεν είχα πονοκέφαλο, ήταν ήπιο, αν και έφτανε 39 με 40», είπε. Μάλιστα, ενώ είχε πυρετό συνέχισε να παίζει στην περιοδεία του Mamma Mia.

Οπως πρόσθεσε, πήρε αντιβίωση, που αποδείχθηκε λάθος, δεν «έπιασε» και από τη στιγμή που συνέβη αυτό, ο Ακης Σακελλαρίου πήγε στο νοσοκομείο, κίνηση που αποδείχθηκε σωτήρια. «Στην περίπτωσή μου χτύπησε πνεύμονες και εγκέφαλο», είπε και δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει με θέρμη τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Σωτηρία.