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21.08.2018 06:34

Τραγωδία Γένοβα: Η ιταλική κυβέρνηση εξετάζει τα πρόστιμα που μπορεί να επιβάλει στην εταιρεία Atlantia

21.08.2018 06:34
Τραγωδία Γένοβα: Η ιταλική κυβέρνηση εξετάζει τα πρόστιμα που μπορεί να επιβάλει στην εταιρεία Atlantia - Media

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Η ιταλική κυβέρνηση εξετάζει τα πρόστιμα που θα μπορούσε να επιβάλει στην Atlantia ύστερα από την κατάρρευση οδογέφυρας στη Γένοβα, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε.

«Αυτός ο φάκελος (με τα πρόστιμα) βρίσκεται στον χαρτοφύλακά μου και ταξιδεύει μαζί μου αυτές τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε ο Κόντε σε συνέντευξη στην εφημερίδα Il Corriere della Sera.

Η μονάδα Autostrade per l’Italia της Atlantia διαχειρίζεται τη γέφυρα στη Γένοβα, η οποία κατέρρευσε την περασμένη εβδομάδα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 40 άνθρωποι.

Ο Κόντε δήλωσε ότι τα 500 εκατ. ευρώ που προσέφερε η Atlantia για να στηρίξει τα θύματα της καταστροφής είναι ένα μέτριο ποσό. «Θα μπορούσαν να το τετραπλασιάσουν ή να το πενταπλασιάσουν αυτό, στο μεταξύ», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

 

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