Κιάτο: Θέλουν να κόψουν το ρεύμα σε άρρωστη γυναίκα που ζει με μηχάνημα οξυγόνου (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Έκκληση προς τους αρμόδιους της ΔΕΗ κάνει η κυρία Κατερίνα, κάτοικος Κιάτου για να μη γίνει διακοπή ρεύματος.

Η ηλικιωμένη γυναίκα δηλώνει στο korinthostv πως έχει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και χρησιμοποιεί μηχάνημα οξυγόνου που δίχως αυτό δεν θα μπορεί να ζήσει.

Η ΔΕΗ απέστειλε πριν από λίγες μέρες επιστολή που ειδοποιεί ότι θα προχωρήσουν σε διακοπή ρεύματος.

Η άρρωστη γυναίκα απευθύνει έκκληση ώστε να αποφευχθεί αυτή η διαδικασία καθώς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να χρησιμοποιεί το μηχάνημα οξυγόνου.

Πηγή: korinthostv.gr