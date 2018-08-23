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23.08.2018 13:23

Κιάτο: Θέλουν να κόψουν το ρεύμα σε άρρωστη γυναίκα που ζει με μηχάνημα οξυγόνου (Video)

23.08.2018 13:23
Κιάτο: Θέλουν να κόψουν το ρεύμα σε άρρωστη γυναίκα που ζει με μηχάνημα οξυγόνου (Video) - Media

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Έκκληση προς τους αρμόδιους της ΔΕΗ κάνει η κυρία Κατερίνα, κάτοικος Κιάτου για να μη γίνει διακοπή ρεύματος.

Η ηλικιωμένη γυναίκα δηλώνει στο korinthostv πως έχει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και χρησιμοποιεί μηχάνημα οξυγόνου που δίχως αυτό δεν θα μπορεί να ζήσει.

Η ΔΕΗ απέστειλε πριν από λίγες μέρες επιστολή που ειδοποιεί ότι θα προχωρήσουν σε διακοπή ρεύματος.

Η άρρωστη γυναίκα απευθύνει έκκληση ώστε να αποφευχθεί αυτή η διαδικασία καθώς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να χρησιμοποιεί το μηχάνημα οξυγόνου.

Πηγή: korinthostv.gr

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