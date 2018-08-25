Επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας στο Αφγανιστάν: Τρεις νεκροί και οκτώ τραυματίες

Βομβιστής αυτοκτονίας σκότωσε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους το Σάββατο πυροδοτώντας τα εκρηκτικά του κοντά στο γραφείο της εκλογικής επιτροπής στην πόλη Τζαλαλαμπάντ του ανατολικού Αφγανιστάν, όπου είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες διαδηλωτές, δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Οι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί για να υποστηρίξουν έναν υποψήφιο τον οποίο απέρριψαν εκλογικοί αξιωματούχοι λόγω φερόμενων διασυνδέσεών του με παράνομες ένοπλες ομάδες.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν άλλοι οκτώ άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ