Σε ποια χώρα τα McDonald ‘s κατεβάζουν ρολά

Η εταιρία Arcos Dorados, ο μεγαλύτερος δικαιοδόχος στον κόσμο της αμερικανικής αλυσίδας ταχείας εστίασης, ανακοίνωσε ότι η αμερικανική αλυσίδα McDonald ‘s έκλεισε “μικρό αριθμό” εστιατορίων της στη Βενεζουέλα, χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική κρίση,

“Συνεχίζουμε να προσαρμόσουμε τις δραστηριότητές μας στη δυναμική των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Σε αυτή τη δυναμική και προσαρμογή, πρόσφατα κλείσαμε έναν μικρό αριθμό εστιατορίων”, ανακοίνωσε η αργεντίνικη θυγατρική, η οποία συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό εστιατορίων-franchise McDonald’s στη Λατινική Αμερική.

Η Arcos Dorados δεν διευκρίνισε τον αριθμό των εστιατορίων που έκλεισαν.

Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο και πελάτες, έκλεισαν επτά εστιατόρια, τέσσερα στο Καράκας και τρία στην περιφέρεια.

Η Arcos Dorados διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για “κλείσιμο των franchise” και επεσήμανε ότι επί του παρόντος υπάρχουν “περισσότερα από 120 εστιατόρια” που λειτουργούν στη Βενεζουέλα.

Η οικονομική κρίση είναι τέτοια που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προβλέπει πληθωρισμό 1.000.000% για το 2018 στη Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο παρουσίασε ένα “σχέδιο ανάκαμψης” της οικονομίας, το οποίο περιλαμβάνει την κυκλοφορία νέων χαρτονομισμάτων που θα έχουν πέντε μηδενικά λιγότερα και υποτίμηση 96% του εθνικού νομίσματος, παράλληλα με την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 3.400%.