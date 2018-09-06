Παύλος Κοντογιαννίδης: «Η Τζέσυ Παπουτσή πέθανε από μικρόβιο που κόλλησε στο νοσοκομείο»

Στη μεγάλη απώλεια που βίωσε με τον θάνατο της Τζέσυς Παπουτσή αναφέρθηκε ο Παύλος Κοντογιαννίδης μιλώντας στο πειριοδικό «Λοιπόν».

Ο γνωστός ηθοποιός που ήταν κουμπάρος με την αείμνηστη Τζέσυ μίλησε για τις συνθήκες του θανάτου της, επισημαίνοντας ότι δεν έφυγε από το πρόβλημα που είχε στον εγκέφαλο για το οποίο είχε υποβληθεί σε χειρουργείο, αλλά από ενδονοσοκομειακό μικρόβιο από την εντατική.

Μάλιστα, ο Παύλος Κοντογιαννίδης υποστηρίζει ότι η ηθοποιός ανάρρωνε με γοργούς ρυθμούς και ότι επρόκειτο σύντομα να βγει από την εντατική και να πάρει εξιτήριο. Ωστόσο, ένα μικρόβιο που κόλλησε από την εντατική στάθηκε μοιραίο και την οδήγησε στον θάνατο.

Πρόσφατα, είχαμε μια καλλιτεχνική απώλεια, αλλά για σένα ήταν και προσωπική, καθώς έφυγε από τη ζωή η κουμπάρα και νονά της κόρης σου, η Τζέσυ Παπουτσή.

Η Τζεσάρα μας έφερε στα… ίσα μας. Τα λέγαμε κατ’ ιδίαν με την Τζέσυ, σαν να έβγαινε ο λόγος του ενός μέσα από το λόγο και την ψυχή του άλλου. Όλα ψέματα, με το που κλείσεις τα μάτια σου έχει τελειώσει το σύμπαν, ειδικά στο ματαιόδοξο χώρο, τον καλλιτεχνικό. Είναι ένα τίποτα… κυριολεκτικά. Η Τζέσυ ήταν ένα από τα ελάχιστα άτομα που είχα επικοινωνία, ειδικά από το χώρο μας… Έχει ανατρέψει όλες τις ισορροπίες για μένα η απώλεια αυτή. Δεν έχω διάθεση να δουλέψω, να κάνω τίποτα. Η Τζέσυ κανονικά έχει αναστηθεί για μένα, έχει ξεπεράσει το φόβο, τα αναθεώρησα όλα, γι’ αυτό δεν έχω πρόγραμμα. Η Τζέσυ ήταν αδελφή ψυχή. Με πάντρεψε, κάναμε ένα γάμο εντελώς κινηματογραφικό. Φορούσαμε όλοι μαύρα γυαλιά, λες και γυρίζαμε ταινία στο Δημαρχείο Αθηνων, ήμασταν 6 άτομα όλοι κι όλοι. Βάφτισε την κόρη μου, κάτι που θεωρώ σημαντικό, ως πνευματική μητέρα, ήταν μεγάλη ψυχή. Ήταν Δεκαπενταύγουστος στην Παναγία Σουμελά, και κάναμε κάτι γλέντια… εκεί έγινε η βάπτιση. Της το είχα πει πέρυσι…

Τι της είχες πει;

«Κουμπάρα, με μικρόφωνο και να μην ακούγεσαι… σαν να βρίσκεσαι στα τάρταρα του Άδη;», όταν δούλευε πέρυσι στο Θέατρο Χυτήριο, στην τελευταία παράσταση… «Γραφ’ τα όλα κανονικά» της είπα, «διότι οι παραστάσεις έρχονται και παρέρχονται και επανακάμπτουν, η κουμπάρα όχι».

Τι σου απάντησε όταν της το είπες;

«Η Τζέσυ ήταν τόσο ευθυνόφοβη, συνεπής επαγγελματίας… την παρότρυναν και άλλοι, δεν το είπα μόνο εγώ. Την είδα τρομοκρατημένη, να μη φανεί ότι παρατάει κάτι. Αν είναι δυνατόν…

Ελάχιστοι γνώριζαν ότι νοσηλευόταν στην εντατική μονάδα τον τελευταίο καιρό. Είχε επαφή με το περιβάλλον ή βρισκόταν σε καταστολή;

Είχε επαφή, είχε συνέλθει. Πήγε κι έκανε μια επέμβαση στον εγκέφαλο, στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Ο Γιάννης μου είχε πει ότι έκανε την επέμβαση, συνήλθε και περίμεναν να βγει από την εντατική. Τη δεύτερη μέρα μου είπε ότι είναι εντάξει, κουνούσε τα χέρια και τα πόδια της, μπορούσε να μιλήσει και να συνεννοηθεί. Τους είχαν πει ότι μόλις βγει από την ενταντική σε δυο μέρες θα φύγουν από το νοσοκομείο και θα πάνε στο σπίτι. Το θέμα είναι ότι εκεί μέσα είναι ο παράδεισος των μικροβίων, κόλλησε μικρόβιο και έπαθε λοίμωξη του αναπνευστικού την τέταρτη μέρα. Ο οργανισμός της ήταν εξασθενημένος και η λοίμωξη την αποτελείωσε, αυτά μου είπε ο Γιάννης..