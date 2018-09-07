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07.09.2018 06:59

Σκάνδαλο με… γκουρού της γιόγκα που κακοποιούσε και βίαζε τουρίστριες (Photos)

07.09.2018 06:59
Σκάνδαλο με… γκουρού της γιόγκα που κακοποιούσε και βίαζε τουρίστριες (Photos) - Media

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Σε αποκαλύψεις για το τι πραγματικά συνέβαινε σε διάσημο θέρετρο γιόγκα προχώρησαν δεκάδες γυναίκες, οι οποίες μίλησαν στον βρετανικό Guardian.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν, στο θέρετρο Αγκάμα Γιόγκα στο νησί Κο Πανγκάν της Ταϊλάνδης, κατά πολλούς επίγειο παράδεισο, η κακοποίηση και οι βιασμοί από τον γκουρού Σουάμι Βιβεκανάντα Σασασουάτι ήταν συνηθισμένο φαινόμενο.

Όπως ανέφεραν, οι ακόλουθοι του γκουρού έκαναν «πλύση εγκεφάλου» σε εκατοντάδες μαθήτριες ώστε να πειστούν να κάνουν σεξ με τον Σουάμι.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο γκουρού θώπευε σημεία του σώματός τους βάζοντας τα δάχτυλά του στα γεννητικά τους όργανα. Όταν εκείνες διαμαρτύρονταν, ο ίδιος επέμενε αναφέρονταν ότι ο ίδιος γνώριζε τι είναι το καλύτερο για τις ίδιες, ενώ πολλές πείθονταν να κάνουν σεξ μαζί του.
Όταν πάνω από τριάντα γυναίκες κατήγγειλαν δημόσια ότι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά στο θέρετρο Αγκάμα, ο γκουρού το εγκατέλειψε και πλέον αναζητείται.

Πολλά από τα θύματα ανέφεραν ότι επέστρεφαν στο θέρετρο παρά την κακοποίηση διότι ο γκουρού τους απειλούσε ότι αν ανέφεραν κάτι στις αρχές θα τις ακολουθούσε «κακό κάρμα» σε όλη τους τη ζωή.

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