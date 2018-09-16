Προκρίθηκε στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ η Εθνική, «καθάρισε» 86-85 τη Γεωργία

Με 8 νίκες σε 8 αγώνεςς, η εθνική «σφράγισε» την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019 και «τσεκάρει» εισιτήρια για Κίνα, τέσσερις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση του 2ου Προκριματικού Γύρου. Παρά τις απουσίες των Πρίντεζη, Μπουρούση (έμειναν στην Αθήνα), αλλά και αυτή του Βαγγέλη Μάντζαρη (μυϊκό σπασμό στον αυχένα πριν το τζάμπολ), η εθνική επικράτησε με 86-85 της Γεωργίας στο “Sports Palace” της Τιφλίδας, χάρη σε έναν «μαγικό» Νικ Καλάθη, για τη 2η αγωνιστική του 12ου ομίλου.

Η «γαλανόλευκη» γύρισε το παιχνίδι, στην 3η περίοδο, μετά από ένα κακό πρώτο μέρος, παίρνοντας 9 πόντους στα πρώτα 7 λεπτά αυτής από τον «φλεγόμενο Νικ Καλάθη που έκανε ρεκόρ καριέρας σε όλες τις διοργανώσεις με 31 πόντους! Και ήταν η δική του ασίστ στον «ήρωα» Κώστα Παπανικολάου, αφού πρώτα διέσχισε το γήπεδο, που χάρισε τη νίκη και την πρόκριση στην «επίσημη αγαπημένη». Ο Παπανικολάου ευστόχησε στο λέι απ σε 0,1΄΄ πριν τη λήξη και οι Έλληνες διεθνείς ετοιμάζονται για επίσκεψη στο «Σινικό Τείχος».

Η «ασημένια» Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2006, Ελλάδα, φωνάζει «παρούσα» για τέταρτη διαδοχική φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφού η τελευταία φορά που απουσίασε ήταν στο Μουντομπάσκετ του 2002 στην Ινδιανάπολις.

Τα δεκάλεπτα: 30-17, 49-38, 64-65, 85-86