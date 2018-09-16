ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 00:47
16.09.2018 17:12

Προκρίθηκε στην τελική φάση του Μουντομπάσκετ η Εθνική, «καθάρισε» 86-85 τη Γεωργία

Με 8 νίκες σε 8 αγώνεςς, η εθνική «σφράγισε» την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019 και «τσεκάρει» εισιτήρια για Κίνα, τέσσερις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση του 2ου Προκριματικού Γύρου. Παρά τις απουσίες των Πρίντεζη, Μπουρούση (έμειναν στην Αθήνα), αλλά και αυτή του Βαγγέλη Μάντζαρη (μυϊκό σπασμό στον αυχένα πριν το τζάμπολ), η εθνική επικράτησε με 86-85 της Γεωργίας στο “Sports Palace” της Τιφλίδας, χάρη σε έναν «μαγικό» Νικ Καλάθη, για τη 2η αγωνιστική του 12ου ομίλου.
 
Η «γαλανόλευκη» γύρισε το παιχνίδι, στην 3η περίοδο, μετά από ένα κακό πρώτο μέρος, παίρνοντας 9 πόντους στα πρώτα 7 λεπτά αυτής από τον «φλεγόμενο Νικ Καλάθη που έκανε ρεκόρ καριέρας σε όλες τις διοργανώσεις με 31 πόντους! Και ήταν η δική του ασίστ στον «ήρωα» Κώστα Παπανικολάου, αφού πρώτα διέσχισε το γήπεδο, που χάρισε τη νίκη και την πρόκριση στην «επίσημη αγαπημένη». Ο Παπανικολάου ευστόχησε στο λέι απ σε 0,1΄΄ πριν τη λήξη και οι Έλληνες διεθνείς ετοιμάζονται για επίσκεψη στο «Σινικό Τείχος».
 
Η «ασημένια» Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2006, Ελλάδα, φωνάζει «παρούσα» για τέταρτη διαδοχική φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφού η τελευταία φορά που απουσίασε ήταν στο Μουντομπάσκετ του 2002 στην Ινδιανάπολις.
 
Τα δεκάλεπτα: 30-17, 49-38, 64-65, 85-86
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έξι νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

S&P Global Ratings: Σταθερό το BBB για την Ελλάδα – Στάση αναμονής λόγω διεθνούς αβεβαιότητας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Google: Επένδυση 40 δισ. δολαρίων στην εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: ΕΔΕ για το βίντεο με αστυνομικό που κλωτσά διαδηλώτρια έξω από το Εφετείο (Video)

ΥΓΕΙΑ

Το Lancet αρνείται να καταθέσει στη Γερουσία των ΗΠΑ για την προέλευση της Covid-19

LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

ΚΑΛΧΑΣ

Η Κοβέσι αποδείχθηκε σκληρή, τι ισχύει για τους βουλευτές της άρσης ασυλίας, το sms του Λαζαρίδη στη Δόμνα, η οργή για Σκέρτσο και η φιλοδοξία του Πατέλη    

MEDIA

Άννα Ζηρδέλη: «Πήγα στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη extra small και έφυγα large – Τότε ξεκίνησα ψυχολόγο» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου από τον δήμαρχο για το μπάζωμα στη θάλασσα της Σκάλας Ωρωπού

