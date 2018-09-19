19.09.2018 06:47

ΗΠΑ: Εργαζόμενοι των McDonald’s βγήκαν στους δρόμους κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης στα καταστήματα

Εργαζόμενοι στα εστιατόρια McDonald’s σε δέκα πόλεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν χθες Τρίτη στάση εργασίας για να διαμαρτυρηθούν για την απουσία μέτρων προστασίας των εργαζόμενων από τη σεξουαλική παρενόχληση.

Η απεργία πραγματοποιήθηκε τέσσερις μήνες αφού πολλές γυναίκες προσέφυγαν στην ομοσπονδιακή υπηρεσία υπέρ της ισότητας στον εργασιακό χώρο, καταγγέλλοντας ότι η αλυσίδα εστιατορίων δεν εφαρμόζει τους κανονισμούς κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Οι γυναίκες επισημαίνουν ότι οι υπεύθυνοι των McDonald’s τις αγνόησαν όταν κατήγγειλαν περιστατικά όπως ανάρμοστες χειρονομίες και σχόλια.

Η εταιρεία απάντησε με ανακοίνωσή της ότι διαθέτει «ισχυρές πολιτικές, διαδικασίες και δομές» για να αποτρέπεται η σεξουαλική παρενόχληση. «Δεν υπάρχει θέση για την παρενόχληση» στα εστιατόριά μας, τόνισε η McDonald’s.

Η στάση εργασίας πραγματοποιήθηκε την ώρα του μεσημεριανού και διήρκησε μία ώρα με τη συμμετοχή εργαζομένων στα McDonald’s σε μεγάλες πόλεις, όπως το Λος Άντζελες, το Σικάγο και το Μαϊάμι.

Η McDonald’s διαθέτει ενιαία πολιτική που ισχύει σε όλα της τα καταστήματα για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης, όμως οι διαδηλωτές θέλουν να βελτιωθεί, επισημαίνοντας ότι οι διαδικασίες που εφαρμόζονται δεν είναι επαρκείς ενώ προσθέτουν ότι όλο το προσωπικό θα πρέπει να παρακολουθήσει εκπαίδευση κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Από το 2016 περισσότεροι από 24 εργαζόμενες στα McDonald’s έχουν προσφύγει στην ομοσπονδιακή υπηρεσία καθώς οι καταγγελίες τους για σεξουαλική παρενόχληση αγνοήθηκαν, ενώ οι ίδιες έγιναν στόχος χλεύης ή αντιποίνων.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ, BBC

