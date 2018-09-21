«Δεν μας είχε αναφερθεί τίποτα για τον επικίνδυνο ανεμιστήρα οροφής», λέει ο Δήμος Θεσσαλονίκης

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“Ο δήμος Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει το θέμα της ασφάλειας και της συντήρησης των 133 σχολικών μονάδων που εμπίπτουν στα διοικητικά του όρια με απόλυτη σοβαρότητα”, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης, σχετικά με το περιστατικό της πτώσης ανεμιστήρα οροφής του 5ου Δημοτικού Σχολείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο μαθητές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συντηρήσεις των σχολείων πραγματοποιούνται βάσει σχετικών αιτημάτων των ίδιων των σχολικών μονάδων. “Στην περίπτωση του 5ου δημοτικού σχολείου ειδικότερα, στο πρόγραμμα διαχείρισης των εργασιών συντήρησης σχολείων που χειρίζονται οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, από τις 25 Ιανουαρίου 2017 έχουν καταχωρηθεί 13 αιτήματα για συντήρηση άλλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, τα οποία διεκπεραιώθηκαν στο σύνολό τους. Το αίτημα που αφορούσε την πτώση του ανεμιστήρα οροφής καταχωρήθηκε την επομένη του συμβάντος, δηλαδή στις 21/09/2018. Στελέχη της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Θεσσαλονίκης βρέθηκαν σήμερα το πρωί στο σχολείο για να πραγματοποιήσουν αυτοψία”, αναφέρει ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης, από τη στιγμή που ενημερώθηκε για το συμβάν, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεννόηση με τη διευθύντρια και τον σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, το οποίο λειτούργησε κανονικά.