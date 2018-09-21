ESPN: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο 4ος καλύτερος στο ΝΒΑ

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Το ειδησεογραφικό δίκτυο «ESPN» υποκλίνεται στο πληθωρικό ταλέντο του Γιάννη Αντετοκούμπο και μάλιστα τον θεωρεί ως έναν από τους καλύτερους παίκτες του ΝΒΑ. Σε αφιέρωμα του για τη νέα σεζόν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, δημοσίευσε λίστα με τους 100 κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος και ο Giannis βρίσκεται στην 4η θέση, μαζί με τον σούπερ σταρ των Γουόριορς, Κέβιν Ντουράντ!

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο «βασιλιάς», Λεμπρόν Τζέιμς, στη δεύτερη ο Στεφ Κάρι και την τριάδα κλείνει ο Τζέιμς Χάρντεν. Η πρώτη δεκάδα συμπληρώνεται με τους Αντονι Ντέιβις, Ράσελ Ουέστμπρουκ, Καουάι Λέοναρντ, Τζοέλ Εμπίντ και Ντάμιαν Λίλαρντ.

«Ο Λεμπρόν Τζέιμς αποχώρησε για το Λος Άντζελες και έτσι ήρθε η ώρα για τον Greek Freak να γίνει βασιλιάς στην Ανατολή. Ο Αντετοκούνμπο έχει εξελιχθεί σε έναν ασταμάτητο επιθετικό, ο οποίος βελτιώνει το ποσοστό ευστοχίας του και τους μέσους όρους πόντους του κάθε χρόνο.

Το μακρινό του σουτ έχει προβλήματα, αλλά μπορεί να μην το χρειάζεται ο 23χρονος. Κυριάρχος κάτω από τη ρακέτα, θυμίζοντας Σακίλ Ο’ Νιλ, έχοντας περίπου 27 πόντους κατά μέσο όρο την περασμένη σεζόν, τέταρτος στη σχετική λίστα στο ΝΒΑ. Αυτό που μένει να απαντηθεί είναι αν μπορεί κουβαλήσει τους Μπακς, με την ομάδα να δυσκολεύεται να περάσει τον πρώτο γύρο των playoffs μετά το 2001», αναφέρει, μεταξύ άλλων, το ρεπορτάζ για τον Ελληνα φόργουορντ. Να σημειωθεί πως πέρσι ο Αντετοκούμπο ήταν 9ος στη σχετική λίστα του «ESPN».