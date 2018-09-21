Γαλλία: Σεκιουριτάδες στα κρεοπωλεία στη σκιά επιθέσεων βίγκαν ακτιβιστών

Η ένταση που σοβεί εδώ και πολλούς μήνες μεταξύ των βίγκαν και των κρεοπωλών στη Γαλλία έφτασε σε νέο επίπεδο σήμερα με την ανακοίνωση ότι οι τελευταίοι ζήτησαν την προστασία ιδιωτικών εταιρειών ασφάλειας αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο πρόεδρος των κρεοπωλών της Βόρειας Γαλλίας επεσήμανε ότι θα απευθυνθεί «σε μια ιδιωτική εταιρεία security» για να προστατεύσει τους συναδέλφους του από τις ενδεχόμενες δράσεις των βίγκαν το Σάββατο.

«Τέσσερις ενώσεις βίγκαν ανακοίνωσαν δράσεις εναντίον των καταστημάτων μας» το Σάββατο και «δεν μπορούμε να μην αντιδράσουμε και να περιμένουμε στωικά τις ενέργειές τους ή ακόμη να κλείσουμε τα καταστήματά μας για να προστατευθούμε», τόνισε ο Λοράν Ριγκό σε ανακοίνωσή του.

«Οπότε θα προστατεύσουμε οι ίδιοι τα καταστήματά μας με μια ιδιωτική εταιρεία security. Αυτό, να το γνωρίζετε, δεν είναι φυσιολογικό, αλλά απαραίτητο», πρόσθεσε.

«Έχουμε ζητήσει από μια ιδιωτική εταιρεία μια περιπολία να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια της ημέρας του Σαββάτου μπροστά από το κατάστημά μας, όπως και τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή», εξήγησε η Βαλερί Καρεέλ, υπεύθυνη ενός κρεοπωλείου στη Λίλη που βανδαλίστηκε τον Μάιο.

«Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε συγκεκριμένα στοιχεία» σχετικά με την ενδεχόμενη πραγματοποίηση διαδηλώσεων από υποστηρικτές των βίγκαν αυτό το Σαββατοκύριακο, επεσήμανε αστυνομική πηγή.

Πρόσφατα έξι άνθρωποι συνελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας για βανδαλισμούς εναντίον εννέα καταστημάτων, μεταξύ των οποίων και κρεοπωλεία, στην περιφέρεια της Λίλης από βίγκαν. Μία από τους συλληφθέντες είναι μια 21χρονη γυναίκα η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στις 14 Δεκεμβρίου.

Από την αρχή του έτους η Γαλλική Συνομοσπονδία Κρεοπωλών – Αλλαντοπώλων, Προμηθευτών (CFBCT) έχει καταγράψει «δώδεκα περιπτώσεις καταστημάτων που βανδαλίστηκαν με συνθήματα από αντισπισιστές» και «πολλές δεκάδες» άλλες ζημιές με «ψεύτικο αίμα» ή αυτοκόλλητα.

Οι αντισπισιστές είναι αντίθετοι στην ιεραρχία μεταξύ των ειδών και κυρίως μεταξύ των ανθρώπων και των ζώων.