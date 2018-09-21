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21.09.2018 17:14

Μηνύσεις από τους γονείς των μαθητριών που χτυπήθηκαν από τον ανεμιστήρα οροφής

21.09.2018 17:14
Με αυτό το κόλπο ο ανεμιστήρας θα λειτουργήσει σαν κλιματιστικό - Media

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Μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου υπέβαλαν οι γονείς των μαθητριών που τραυματίστηκαν από την πτώση ανεμιστήρα οροφής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, οι γονείς ζητούν την απόδοση ευθυνών ενώ σκοπεύουν να απευθυνθούν και στα πολιτικά δικαστήρια, ζητώντας αποζημίωση για ηθική βλάβη.

«Νοιώθω σαν να κέρδισα το τζόκερ μετά από 40.000 τζακπότ», φέρεται να ανέφερε ο πατέρας μίας εκ των μαθητριών που τραυματίστηκαν, αναφερόμενος στην τύχη που είχε η κόρη του να γλιτώσει τα χειρότερα.

Σημειώνεται ότι, σε ανακοίνωσή του, ο δήμος Θεσσαλονίκης αποποιείται κάθε ευθύνη για το περιστατικό, αναφέροντας ότι δεν είχε υπάρξει ενημέρωση για την ανάγκη συντήρησης των ανεμιστήρων οροφής, σε αντίθεση με άλλα προβλήματα που αποκαταστάθηκαν.

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