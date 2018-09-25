Πάολα Ρεβενιώτη: Οι Έλληνες μισούν τους φτωχούς γκέι – Aν είσαι πάμπλουτος και γκέι, σε βγάζουν δήμαρχο

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Το περιστατικό στο κοσμηματοπωλείο στην Ομόνοια όπου έχασε τη ζωή του ο Ζακ Κωστόπουλος σχολίασε σε ανάρτησή της στο Facebook η τρανς Ελληνίδα ποιήτρια και πρωτοπόρα του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ, Πάολα Ρεβενιώτη.
Υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι οι Έλληνες «μισούν τους φτωχούς gay και τους φτωχούς κλέφτες ή εξαρτημένους. Aν είσαι πάμπλουτος και gay που δεν το διεκδικείς, αλλά λες αστειάκια και χαριτωμένα πράματα και δήμαρχο σε βγάζουν».
Αναλυτικά, η ανάρτησή της:
«Οι Έλληνες δεν μισούν τις αδελφές τους gay, τους πούστηδες και όπως τους αποκαλούν. Ούτε μισούν τους κλεφτες και αυτούς που πίνουν ναρκωτικά.
Μισούν τους φτωχούς gay και τους φτωχούς κλέφτες ή εξαρτημένους.
Aν είσαι πάμπλουτος και gay που δεν το διεκδικείς, αλλά λες αστειάκια και χαριτωμένα πράματα και δήμαρχο σε βγάζουν.
Aν είσαι κοκάκιας πλούσιος και πεθάνεις, σε κλαίνε 3 μήνες.
Στην φτώχεια είναι ρατσιστές, άσχετα αν και αυτοί είναι φτωχομπινέδες».
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