Οι συναντήσεις Τσίπρα με τον υπ. Εμπορίου των ΗΠΑ και τον πρόεδρο της JP Morgan

Γεύμα εργασίας παρέθεσε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Γουίλμπουρ Ρος στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Συμμετείχαν και στελέχη αμερικανικών εταιριών.

Ο πρωθυπουργός, μάλιστα, είχε συνάντηση και με τον Jamie Dimon, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της JP Morgan Chase.

Ο πρωθυπουργός συζήτησε με τον ελληνικής καταγωγής επικεφαλής της μεγαλύτερης αμερικανικής τράπεζας των ΗΠΑ για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές που ανοίγονται.

Όπως ειπώθηκε, είναι πολύ σημαντικό ότι η Ελλάδα έχει ανακτήσει τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη, γίνεται και πάλι επενδυτικός προορισμός και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να στηριχθεί περαιτέρω αυτή η προσπάθεια.

Στο γεύμα εργασίας που διοργάνωσε ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Γουίλμπορ Ρος, σε συνέχεια των χθεσινών συναντήσεων που είχε ο πρωθυπουργός με εκπροσώπους funds και τραπεζών, εκπροσωπήθηκαν κορυφαίες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της ενέργειας, του εμπορίου, της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, της πληροφορικής. Παρευρέθηκαν επίσης και στελέχη από τον κατασκευαστικό τομέα, τη βιομηχανία καθώς επίσης και επενδυτικά funds και τράπεζες που ενδιαφέρονται για επενδύσεις στην Ελλάδα.