Ο Ζορμπάς χτύπησε και την Κορινθία – Πλημμύρισε το Κιάτο – (Video)

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Πολλά προβλήματα σε κοινότητες του δήμου Βέλου – Βόχας Κορινθίας έχουν δημιουργήσει οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών και οι υπερχειλίσεις ποταμών και χειμάρρων, ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος, Αννίβας Παπακυριάκος.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, «έχουν πλημμυρίσει σπίτια στις περιοχές Βραχάτι, Ευαγγελίστρια, Κοκκώνι, Νεράτζια, Πουλίτσα κ.α,» προσθέτοντας ότι «προσπαθούμε με μηχανήματα του δήμου και ιδιωτών να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα.»

Επίσης, είπε ότι «η πολιτική προστασία κάνει ότι μπορεί, αλλά έχει να αντιμετωπίσει και άλλα παρόμοια προβλήματα στην Κορινθία.»

Πλημμύρες στην παραλιακή ζώνη του Κιάτου

«Έχει πλημμυρίσει όλη η παραλιακή ζώνη του Κιάτου λόγω των έντονων βροχοπτώσεων», ανέφερε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος, Σπύρος Σταματόπουλος, προσθέτοντας ότι «έχουν πληγεί και σπίτια.»

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, «έχει κλείσει η παλαιά εθνική οδός Αθηνών – Πατρών στα σημεία απ΄ όπου περνούν ποτάμια και χείμαρροι, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος για οδηγούς και επιβάτες.»

Επίσης, όπως είπε, «η Πυροσβεστική βρίσκεται επί ποδός για παροχές βοήθειας και αντλήσεις υδάτων, ενώ έχουν έλθει ενισχύσεις και από γειτονικούς περιοχές.»

Παράλληλα, ανέφερε ότι «τα μηχανήματα του δήμου εργάζονται συνεχώς, ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.»

Τέλος, ο δήμαρχος απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες, «να μην πλησιάζουν την παραλιακή ζώνη και τα ποτάμια», διότι όπως τόνισε, «υπάρχει μεγάλος κίνδυνος.»