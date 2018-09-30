30.09.2018 13:04

Οικογενειακή τραγωδία στο Άργος – 25χρονος πυροβόλησε και σκότωσε την 10χρονη ετεροθαλή αδελφή του μέσα στο σπίτι

Ο νεαρός άνδρας εισέβαλε μέσα στο δαμέρισμα στο Άργος στην οδό Ομήρου 3 και αφού έβαλε φωτά, πυροβόλησε και σκότωσε τη 10χρονη ετεροθαλή αδελφή του μπροστά στα μάτια της μητέρας της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία πρόκειται για τον γιο ενός γιατρού από προηγούμενο γάμο. Ο γιατρός έχει ξαναπαντρευτεί και έχει αποκτήσει με την αισθησιολόγο σύζυγό του, ένα κοριτσάκι. Για άγνωστους λόγους ο νεαρός μπήκε μαινόμενος στο σπίτι της μητριάς του, το πυρπόλησε και πυροβόλησε θανάσιμα την ετεροθαλή αδελφή του.

Στο διαμερισμα σύμφωνα πάντα με πληροφορίες ακούστηκε μια γυναίκα να φωνάζει “βοήθεια θα μας κάψει… το παιδί μου

Ο νεαρός έχει βάλει φωτά στο διαμέρισμα και η πυροσβεστκή και η αστυνομία, δεν έχουν καταφέρει ακόμη να προσεγγίσουν.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο 25χρονος περίπου δράστης , γιατρός μικροβιολόγος στο επάγγελμα,  αφού σκότωσε την αδερφή του έβαλε τέλος στην ζωή του . Μόλις τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά, η αστυνομία εντόπισε τον 29χρονο νεκρό στον τρίτο όροφο της πολυκατοίκιας.

Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι ο δράστης είχε ιστορικό με ψυχολογικά προβλήματα 

 

Πηγή Φωτό και video: argolikeseidhseis.gr

efimerides

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

kalamaria
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σήμερα η κηδεία του 20χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο – Τι υποστηρίζει ο δράστης

nuclear_power_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πυρηνική ενέργεια: Οι αντιρρήσεις επιστημόνων και περιβαλλοντικών φορέων – Χαραλαμπίδης, Τσιπουρίδης μιλούν στο topontiki.gr

netaniaxou 9987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: «Θα κυνηγήσουμε και θα σκοτώσουμε τον Νετανιάχου»

cuba
ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Απελευθερώθηκαν 14 πολιτικοί κρατούμενοι – Οι διαδηλώσεις και ο ρόλος του Τραμπ

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

stena tou omrouz iran usa
ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ πιέζει Συμμάχους και Κίνα για στρατωτική εμπλοκή - Αρνήθηκαν Γαλλία και Γερμανία

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

HAE
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ να αποσύρουν τις βιομηχανίες από την περιοχή - Επίθεση με drones σε στρατιωτική βάση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης

pyraylos-israil1
ΚΟΣΜΟΣ

Semafor: Το Ισραήλ αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη αντιπυραυλικών συστημάτων

