Οικογενειακή τραγωδία στο Άργος – 25χρονος πυροβόλησε και σκότωσε την 10χρονη ετεροθαλή αδελφή του μέσα στο σπίτι

Ο νεαρός άνδρας εισέβαλε μέσα στο δαμέρισμα στο Άργος στην οδό Ομήρου 3 και αφού έβαλε φωτά, πυροβόλησε και σκότωσε τη 10χρονη ετεροθαλή αδελφή του μπροστά στα μάτια της μητέρας της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία πρόκειται για τον γιο ενός γιατρού από προηγούμενο γάμο. Ο γιατρός έχει ξαναπαντρευτεί και έχει αποκτήσει με την αισθησιολόγο σύζυγό του, ένα κοριτσάκι. Για άγνωστους λόγους ο νεαρός μπήκε μαινόμενος στο σπίτι της μητριάς του, το πυρπόλησε και πυροβόλησε θανάσιμα την ετεροθαλή αδελφή του.

Στο διαμερισμα σύμφωνα πάντα με πληροφορίες ακούστηκε μια γυναίκα να φωνάζει “βοήθεια θα μας κάψει… το παιδί μου

Ο νεαρός έχει βάλει φωτά στο διαμέρισμα και η πυροσβεστκή και η αστυνομία, δεν έχουν καταφέρει ακόμη να προσεγγίσουν.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο 25χρονος περίπου δράστης , γιατρός μικροβιολόγος στο επάγγελμα, αφού σκότωσε την αδερφή του έβαλε τέλος στην ζωή του . Μόλις τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά, η αστυνομία εντόπισε τον 29χρονο νεκρό στον τρίτο όροφο της πολυκατοίκιας.

Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι ο δράστης είχε ιστορικό με ψυχολογικά προβλήματα

