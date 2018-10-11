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11.10.2018 05:27

Έπεσε βυτιοφόρο από γέφυρα – Τυλίχθηκε στις φλόγες

11.10.2018 05:27
Έπεσε βυτιοφόρο από γέφυρα – Τυλίχθηκε στις φλόγες - Media

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Πτώση βυτιοφόρου από γέφυρα επί της οδού Λαγυνών – Λητής σημειώθηκε μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα στην περιοχή Δερβενίου.

Από την πρόσκρουση αποκολλήθηκε ο τράκτορας και τυλίχτηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική ο οδηγός απεγκλωβίστηκε μόνος του, είναι καλά στην υγεία του και διεκομίσθη στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο για τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν δεκατρείς πυροσβέστες με πέντε οχήματα. Ο τράκτορας του μεγάλου οχήματος κάηκε ολοσχερώς.

Νωρίτερα στις 22:43, φωτιά εκδηλώθηκε σε σταθμευμένο όχημα στην περιοχή του Λακκώματος. Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεσή του τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

 

Φωτό: αρχείο

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