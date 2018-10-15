Κατατέθηκαν οι δεσμευτικές προσφορές για το Ερρίκος Ντυνάν

Η ανακοίνωση:

“Η Τράπεζα Πειραιώς A.E. ανακοινώνει ότι σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2018, ολοκληρώθηκε η φάση των δεσμευτικών προσφορών στο πλαίσιο της της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 100% των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας “Ημιθέα Α.Ε.”, η οποία κατέχει και λειτουργεί το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης από την Τράπεζα σε συνεργασία με την PwC, χρηματοοικονομικό σύμβουλο της πώλησης, όπως προβλέπεται από τους όρους της σχετικής διαδικασίας, προκειμένου η Τράπεζα να λάβει την τελική της απόφαση.”