ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 18:12
15.10.2018 21:17

Κατατέθηκαν οι δεσμευτικές προσφορές για το Ερρίκος Ντυνάν

Ολοκληρώθηκε η φάση των δεσμευτικών προσφορών στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 100% των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας “Ημιθέα Α.Ε.”, η οποία κατέχει και λειτουργεί το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης από την Τράπεζα σε συνεργασία με την PwC, χρηματοοικονομικό σύμβουλο της πώλησης, προκειμένου η Τράπεζα να λάβει την τελική της απόφαση.

Η ανακοίνωση:

“Η Τράπεζα Πειραιώς A.E. ανακοινώνει ότι σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2018, ολοκληρώθηκε η φάση των δεσμευτικών προσφορών στο πλαίσιο της της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 100% των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας “Ημιθέα Α.Ε.”, η οποία κατέχει και λειτουργεί το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης από την Τράπεζα σε συνεργασία με την PwC, χρηματοοικονομικό σύμβουλο της πώλησης, όπως προβλέπεται από τους όρους της σχετικής διαδικασίας, προκειμένου η Τράπεζα να λάβει την τελική της απόφαση.”

tsagkarakis
xaris doukas 55- new
middle-east-34
Elliniki-Simaia
hormuz-2342
venzini 77- new
kalxas 2 new
pezeskian
oura_trapeza_new
israel_new
