Υβριστικό σύνθημα κατά της Πάολας Ρεβενιώτη στην είσοδο της πολυκατοικίας της

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Ένα υβριστικό σύνθημα ανέγραψε άγνωστος στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει η Πάολα Ρεβενιώτη.
«Πριν 20 λεπτά που κατέβηκα δεν υπήρχε, πριν πέντε λεπτά ήρθε ο γιος μου τσαντισμένος και μου το είπε», έγραψε η τρανς Ελληνίδα ποιήτρια και πρωτοπόρα του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ κινήματος στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας.
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