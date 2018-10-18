18.10.2018 09:11

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν θα φάνε καγκουρό ψητό, στην κυριολεξία

Καγκουρό ψητό περιλαμβάνει το μενού για τον πρίγκιπα Χάρι και τη σύζυγο του Μέγκαν σήμερα στη Μελβούρνη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, όπου το ζευγάρι έτυχε θερμότατης υποδοχής από χιλιάδες Αυστραλούς.

Κρατώντας λουλούδια και σημαίες, οι Αυστραλοί ταξίδεψαν από μακριά για να υποδεχτούν τον δούκα και τη δούκισσα του Σάσεξ κατά την τρίτη ημέρα της επίσκεψής τους στη νησιωτική ήπειρο.

Ο Χάρι και η άλλοτε πρωταγωνίστρια της αμερικανικής σειράς “Suits”, οι οποίοι περιμένουν το πρώτο τους παιδί την άνοιξη, θα μείνουν μερικές ώρες στη Μελβούρνη ενώ στο πυκνό πρόγραμμά τους περιλαμβάνεται γεύμα με σπεσιαλιτέ των αυτοχθόνων και μια επίσκεψη στην παραλία.

“Μου αρέσει όλο αυτό που εκπροσωπούν. Υπάρχουν τόσα πολλά να θαυμάσεις σε αυτούς”, δήλωσε νεαρή θαυμάστριά τους στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Στη Μέγκαν προσφέρθηκαν πάμπολλα μπουκέτα λουλούδια και δώρα για το μωρό, ο ερχομός του οποίου ανακοινώθηκε τη Δευτέρα από τα Ανάκτορα του Κένσινγκτον.

Ενα 5χρονο αγόρι πρόσφερε στην πρώην ηθοποιό ένα κολιέ. “Πήρα ζυμαρικά, τα βούλιαξα σε χρυσή μπογιά και μετά τα πέρασα σε σπάγκο”, εξήγησε στον ιστότοπο news.com.au.

Η Μέγκαν φορούσε μπεζ καμπαρντίνα του αυστραλού σχεδιαστή Μάρτιν Γκραντ που έχει την έδρα του στο Παρίσι, μπλε σκούρο φόρεμα της σταρ της τοπικής μόδας Ντιόν Λι και κρατούσε τσάντα Gucci.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι είχε συνάντηση με την κυβερνήτη της πολιτείας Βικτόρια, εκπροσώπου του βρετανικού στέμματος, Λίντα Ντέσι, πριν μεταβεί σε εστιατόριο που φημίζεται για τις σπεσιαλιτέ των αυτοχθόνων σεφ του. Το κυρίως γεύμα έχει καγκουρό ψητό και αγριογούρουνο.

Στο τέλος της εβδομάδας το ζευγάρι θα επιστρέψει στο Σίδνεϊ, όπου ο πρίγκιπας θα ανεβεί στη Γέφυρα του Λιμανιού του Σίδνεϊ και θα υψώσει τη σημαία για να εγκαινιάσει τους Invictus Games, την αθλητική διοργάνωση στην οποία μετέχουν τραυματίες και ανάπηροι πολέμου.

Η περιοδεία του Χάρι και της Μέγκαν, διάρκειας 16 ημερών στον Ειρηνικό, θα συνεχιστεί στο νησί Φρέιζερ, το μεγαλύτερο αμμώδες νησί του κόσμου, στην πολιτεία Κουίνσλαντ. Μετά θα ταξιδέψουν στα νησιά Φίτζι, Τόνγκα και στη Νέα Ζηλανδία.

