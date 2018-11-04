Σκηνές τρόμου στην Ιταλία – Κύμα «καταπίνει» εστιατόριο στη Γένοβα (Video)

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Ώρες αγωνίας ζει η Ιταλία, η οποία πλήττεται από κύμα σφοδρής κακοκαιρίας, το οποίο έχει στοιχήσει τη ζωή σε είκοσι άτομα μέχρι στιγμής.
Ενδεικτικό των στιγμών που ζει η γειτονική χώρα είναι το βίντεο που κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας σε εστιατόριο στο Αρεντσάνο της Γένοβας.
Στο βίντεο οι υπάλληλοι του εστιατορίου προσπαθούν να καθαρίσουν τα νερά που έχουν εισβάλλει στο χώρο, όταν τα πάντα καλύπτονται από ορμητικά νερά.
Ένα τεράστιο κύμα παρασέρνει τα πάντα στο πέρασμά του, ευτυχώς χωρίς να προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες.
Πηγή βίντεο: Daily Mail
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