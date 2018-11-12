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Συμπαρασύρεται η Κύπρος στη δίνη της προσφυγικής κρίσης, διερωτάται η Frankfurter Allgemeine Zeitung σε άρθρο με τίτλο «Κύπρος, μια νέα Λαμπεντούζα;». Η γερμανική εφημερίδα επισημαίνει ότι «η κυπριακή κυβέρνηση σήμανε συναγερμό. Μόλις πρόσφατα ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης προειδοποίησε ότι η χώρα του βρίσκεται υπό πίεση λόγω του αυξανόμενου αριθμού προσφύγων και μεταναστών που καταφθάνουν στη Μεγαλόνησο.

Κατά κανόνα τα πλοία φθάνουν στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και στη συνέχεια οι πρόσφυγες ζητούν άσυλο στο νότο, επιβεβαιώνουν αρχές ασφαλείας της Κύπρου και του Λιβάνου, προσθέτοντας ότι εκτός από Σύριους, στα πλοία επιβαίνουν Παλαιστίνοι, Λιβανέζοι, ακόμα και Αφρικανοί.

Παρατηρητές στο Λίβανο προειδοποιούν για δημιουργία παράπλευρης προσφυγικής οδού. Την ίδια στιγμή οι κυπριακές αρχές ανησυχούν ότι μια πιθανή δραστική επιδείνωση της κατάστασης τόσο Σύριων προσφύγων, όσο και πολλών Λιβανέζων στο Λίβανο, ενδέχεται να τους εξωθήσει στην αναζήτηση καλύτερης τύχης στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη τους πρώτους μήνες του έτους οι αιτήσεις χορήγησης ασύλου στη χώρα αυξήθηκαν κατά 55%, ξεπερνώντας συνολικά τις 4.000».