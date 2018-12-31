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31.12.2018 16:05

Απίστευτες εικόνες: Λαγοκέφαλος κομματιάζει κουτάκι μπύρας (Video)

31.12.2018 16:05
Συναγερμός στην Κρήτη από «εισβολή» μεγάλων λαγοκέφαλων (Photos) - Media
 
Ένα απίστευτο βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, όπου ένας λαγοκέφαλος καταβροχθίζει ένα κουτάκι μπύρας στην Κρήτη.
 
Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται το λαγόψαρο να τρώει κυριολεκτικά ένα μεταλλικό κουτάκι μπύρας. Κατά τον ίδιο τρόπο τα εν λόγω ψάρια καταβροχθίζουν το αγκίστρι από το καλάμι των αλιέων και παίρνουν τη ψαριά μέσα από τα δίχτυα τους.
 

Αυτό φαίνεται πως είναι μεγάλο πρόβλημα για τους ψαράδες στο Αιγαίο, καθώς σύμφωνα με ρεπερτάζ, τα αλιεύματα έχουν μειωθεί και οι ψαράδες δεν βγάζουν το μεροκάματο που έβγαζαν. Μάλιστα οι ψαράδες στην Κρήτη έχουν αντικρίσει λαγοκέφαλο έως και 12 κιλά.
 

Να σημειωθεί πως οι ερασιτέχνες αλιείς κατέβαιναν στο λιμάνι της Ιεράπετρας όπου ψάρευαν με καλάμι. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουν ότι οι πληθυσμοί των λαγοκέφαλων είναι τέτοιοι που να μην μπορούν να πιάσουν ούτε ένα ψάρι με το καλάμι τους πριν το καταβροχθίσει το λαγόψαρο. Έτσι, επιλέγουν πλέον να φεύγουν από την Ιεράπετρα και να πηγαίνουν στις ανοιχτές θάλασσες της Σητείας προκειμένου να φτάσει ένας μεζές στο τραπέζι τους.
 
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