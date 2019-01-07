Είχε άγιο: Του επιτέθηκε ιπποπόταμος – Γλύτωσε με βαριά τραύματα (Photo, Video, σκληρές εικόνες)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Κυριολεκτικά από του χάρου τα δόντια σώθηκε ένας ψαράς από την Κένυα, ο οποίος δέχθηκε την επίθεση ενός εξαγριωμένου ιπποπόταμου.
Το «θηρίο» των εκατοντάδων κιλών όρμηξε ξαφνικά στον άτυχο άνδρα, τον παγίδευσε κάτω από τα πόδια του και άρχισε να τον… μασουλάει!
Τα τεράστια δόντια του ιπποπόταμου διαπέρασαν τα πλευρά του άνδρα ενώ το ζώο φάνηκε να θέλει να τον ποδοπατήσει.
Τελικά, ο ψαράς σώθηκε όταν άλλοι ψαράδες έκαναν θόρυβο και τρόμαξαν τον ιπποπόταμο και νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.