Είχε άγιο: Του επιτέθηκε ιπποπόταμος – Γλύτωσε με βαριά τραύματα (Photo, Video, σκληρές εικόνες)

Κυριολεκτικά από του χάρου τα δόντια σώθηκε ένας ψαράς από την Κένυα, ο οποίος δέχθηκε την επίθεση ενός εξαγριωμένου ιπποπόταμου.

Το «θηρίο» των εκατοντάδων κιλών όρμηξε ξαφνικά στον άτυχο άνδρα, τον παγίδευσε κάτω από τα πόδια του και άρχισε να τον… μασουλάει!

Τα τεράστια δόντια του ιπποπόταμου διαπέρασαν τα πλευρά του άνδρα ενώ το ζώο φάνηκε να θέλει να τον ποδοπατήσει.

Τελικά, ο ψαράς σώθηκε όταν άλλοι ψαράδες έκαναν θόρυβο και τρόμαξαν τον ιπποπόταμο και νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.