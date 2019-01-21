ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 02:52
21.01.2019 13:37

Θήβα: Έκρυβαν αναβολικά σε δοχεία με… ελιές (Photos)

Πλήθος συσκευασιών & φιαλιδίων, που περιείχαν αναβολικά σκευάσματα, εντόπισαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Θηβών, μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο μεταφορικής εταιρείας.

Κατασχέθηκαν συνολικά (21.068) δισκία, (2.791) φιαλίδια & κενές χάρτινες συσκευασίες αναβολικών σκευασμάτων.

Ως φερόμενοι αποστολείς αποτελούσαν εταιρείες εμπορίας ελαίων & καλλυντικών, περιοχών της Αττικής, με τα παραστατικά έγγραφα της παραγγελίας να είναι πλαστά.

Συνολικά από τους αστυνομικούς βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 123 κυτία που περιείχαν συνολικά 10.650 δισκία αναβολικών σκευασμάτων,

– 2.791 φιαλίδια – αμπούλες, που περιείχαν αναβολικές ουσίες σε υγρή μορφή,

– νάιλον συσκευασία που περιείχε συνολικά 10.418 δισκία, η χημική σύσταση των οποίων θα διερευνηθεί εργαστηριακά και

– κενές χάρτινες συσκευασίες, με εμπορικές ονομασίες αναβολικών σκευασμάτων.

Οι παραπάνω ουσίες είχαν τοποθετηθεί εντός μεταλλικών δοχείων που περιείχαν ελιές, καθώς και εντός χάρτινης συσκευασίας καλλυντικών, οι οποίες προερχόντουσαν από αντίστοιχες εταιρείες που εδρεύουν σε περιοχές της Αττικής.

Οι εν λόγω εταιρείες αποτελούσαν και τους φερόμενους αποστολείς, πλην όμως στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι τα συνοδευτικά παραστατικά έγγραφα της παραγγελίας ήταν πλαστά.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εντοπισθούν οι αποστολείς και οι παραλήπτες του «δέματος», οι οποίοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για παράβαση νομοθεσίας περί αθλητισμού και καταπολέμησης του ντόπινγκ.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Θηβών.

 

